兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」...命理師：只能靠沖喜

▲命理師表示，2023年為水兔年，容易有血光之災。（示意圖／iStock）

圖文／CTWANT

人生後運規劃師徐震諒老師指出，今年（2023年）為水兔年，先天的氣場是水生木，但後天的氣運是金剋木，也就代表今年容易有血光之災，尤其是車禍（車關）會特別多，還容易發生在早上5點~7點這時段，提醒大家通勤時都要特別留意。另外，徐震諒老師還特別提醒3個生肖，不能因為今年過得特別順遂，就得意忘形，因而爆發「毀滅性醜聞」。

徐震諒老師表示，今年是兔年，兔也代表月，所以要特別尊重月亮、太陰娘娘，沒事不要用手指著月亮，他建議民眾大年初一的時候，可以去地藏王菩薩廟祭拜太陰娘娘，平常多念《地藏經》。另外，他也提醒，兔年年煞西方，坐西向東的不論陰宅陽宅或是家中神位、重要風水位，都不要輕易去挪動，尤其是對孕婦而言，若是動到方位的話，容易造成流產。

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而今年財位在西方或西南方，大年初一可以帶著長輩給的紅包去西邊的廟宇繞主爐香火，期望八路財神、五路財神來進財，回家後將該紅包壓在枕頭下睡整年，可以保健康、睡眠品質比較好、財運也會比較好，來年存起來，可以延續財運。家中或房間內的西方或西南方則可以擺花、擺發財樹或是布桃花陣，以增加財運及貴人運，若家中有庭院，院子裡西方的花長的好，今年運勢就會好。

以下是徐震諒老師分析今年12生肖的運勢：

好運生肖：鼠、虎、龍、猴、馬、狗

● 生肖屬鼠、龍、猴的人今年命宮內沒有半顆凶星，代表會過得非常吉祥順利。

● 生肖屬馬、狗的雖然吉星籠罩，但仍帶病符（病符星入命宮），會因為生意、事業工作量的劇增，而累出病來，因此要特別注意身體健康。

● 生肖屬虎一樣有病符入宮，不能過於勞累。

不過，徐震諒老師特別提醒以上生肖，尤其是鼠、龍、馬的人行事不能因為今年過得很順就得意忘形，不但要戒驕縱，為人處事更要謙卑再謙卑，不然容易沾上爛桃花，甚至過去的風流帳也會找上門，從事演藝工作的人更容易因此爆發「毀滅性醜聞」。

中運生肖：兔、羊、豬

● 屬兔的人今年犯太歲，一定要安太歲，積蓄要守成，事業宜守不宜攻，不能亂衝，不然會把之前好不容易累積的財富都敗光。且今年容易有口舌是非、惹上官司，建議要勿管閒事；白虎入宮要注意血光之災，開車、出門在外要特別小心，不過，適時的捐血可以化解這些血光之災。

● 屬羊的人雖然今年命宮裡有三泰星、華蓋星、天解星、將星等吉星來幫助，但是白虎、戊癸、官符入宮，也是非常嚴重的，要持保守心態、交友要小心、勿管閒事，特別不能為人作保，也要注意恐有口舌是非、官司糾紛。

● 屬豬的人今年也有很多吉星相助，特別是從事文職的公職者，會有長輩、貴人來提攜相助，有升官的機會，另外若是從事創意相關行業的話，今年靈感會特別好，創作有如神助。今年家中有添女丁的機會，如果有計畫生育的話，現在是最好的時機，而且「一喜破九災」，恰好可以化掉生肖豬命宮內的血光之災、是非官司災星。

運勢極差生肖：牛、蛇、雞

● 生肖牛今年戊癸入宮，小人就在你身邊，若太過聽信朋友的讒言「人說講不聽，鬼牽一直走」，非常容易捲入官司，公親變事主，是時候將身邊的朋友篩選過濾一番了！今年遇到新朋友也要特別小心，不要輕易就將對方推心置腹，因為今年恐遇到遭人設局詐騙的慘事。家中長輩及自己的健康狀況都要特別留意，容易小病拖成大病，因此有任何不適都要馬上就醫。屬牛的人今年要對自己好一點，也可以藉由花、發財樹等植物來點綴自己家中，以此避災。

● 生肖蛇今年千萬不要鐵齒，事業能夠不拓展就不要拓展，要安分守己，畢竟今年守成不易，若貿然進行新項目，很容易因此拖累其他發展良好的舊事業，可以先行擬好萬全的計畫，等之後再展開。要特別注意自己的健康，平時也盡可能不要去探病，若是要到醫院探望至親，可拔一片綠葉夾在手掌心，合掌默念阿彌陀佛菩薩保平安，之後將綠葉含在舌下，出醫院後馬上將綠葉吐掉，參加告別式也是比照辦理。

● 生肖雞今年容易破財、捲入官司，甚至原本會贏的官司也會逆轉需要賠錢，建議要補財庫、置官符以確保不會過於破財，原本勝券在手的官司不會逆轉。

以上三生肖除了務必安太歲、要點太歲燈外，可以「一喜破九災」，例如有對象的適婚男女今年就結婚結善緣、有生育計劃的人今年就生孩子，利用「大喜之事」來化災，也就是「沖喜」的由來。

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