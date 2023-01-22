「有想過恐龍感受嗎」？ 國立科博館搞變裝挨轟　小編妙回被讚翻

▲國立科博館在大年初一曬出幫恐龍換上新衣的照片。（圖／翻攝臉書國立自然科學博物館 National Museum of Natural Science）

圖文／CTWANT

新年新氣象，許多人都會在新年穿新衣，國立科博館也在大年初一這一天曬出幫恐龍換上新衣的照片，立刻引起熱議，也有網友開玩笑留言「恐龍馬麻和寶寶真的有答應你們每次的變裝嗎？」小編也回應了，讓網友笑翻。

國立自然科學博物館分享了館內超人氣明星暴龍母子換上新年衣服的照片，可以看到暴龍媽媽身上穿了件喜氣的紅色背心，和小恐龍都帶上了米奇彈簧帽扇，讓不少人直呼可愛，不過也有人開玩笑留言「恐龍馬麻和寶寶真的有答應你們每次的變裝嗎？而且牠們都下半身失蹤，我兒子一直覺得恐龍馬麻是辣妹呢！」

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▲▼不知道大家喜歡這造型嗎？（圖／翻攝臉書國立自然科學博物館 National Museum of Natural Science）

對此，國立科博館臉書粉專小編也妙回「通常沒有拒絕的權利（?）不過大家如果喜歡這些裝扮，牠們絕對是甘之如飴。」讓不少網友笑翻，紛紛表示「真的！每變必朝聖！」、「這訂做的很用心，但大長腿應該配旗袍吧（X」、「差點恭喜要當新郎官（誤」。貼文也透露，恐龍變裝會持續到2月5日，想朝聖身穿吉祥財神裝恐龍的民眾千萬別錯過。

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