汽車教練突血尿腰疼！手術排出「數百顆碎石」　醫：堪比生產痛

▲小港醫院泌尿科李永進主任(左二)帶領團隊與病患陳先生共同合影，慶祝完成1000例軟式輸尿管鏡碎石手術。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名74歲陳姓汽車教練近期發現有血尿、腰痛情形，就醫後，醫師發現他的左側腎臟結石長達4.6公分，經碎石手術處理，排出數百顆小碎石，隔天就能出院。不過腎結石不可輕易忽略，醫師表示，這痛起來堪比女人生產痛，與患者的飲食、生活習慣有關。

收治病例的小港醫院泌尿科醫師王巽玄表示，74歲的陳先生是一位汽車教練場教練，平時樂於工作，除了熱心教學外，也喜與人互動，近期發現偶有血尿腰痛的情形，想起40年前曾開過傳統開腹腎臟取石手術，仍留有將近20公分長的傷疤。

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陳先生經檢查後，醫師發現左側腎臟結石高達4.6公分，以無傷口軟式輸尿管鏡碎石手術處理，術後2個月內數百顆小碎石依序排出，陳先生表示術後無明顯不適，且隔天輕鬆出院，讚嘆現代醫療科技與手術技術進步所帶來的便利。

王巽玄指出，泌尿道結石是一個常見的疾病，在台灣南部，夏季均溫高，造就易結石的氣候；發生的原因除了家族遺傳體質之外，常與飲食與生活習慣有關，水分攝取不足及高溫多汗的環境，易增加結石的發生機率。

▲陳先生接受軟式輸尿管鏡手術，隔天即可出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

耿俊閎醫師表示，軟式輸尿管鏡是近年快速發展的新式內視鏡手術，治療泌尿道結石時，常面臨最大的難題有分別是「高盛行率」及「高復發率」。據統計軟式輸尿管鏡逆行性腎臟手術兩年復發率約為10%，目前本院術後經過一年之結石短期復發率為4.7%。該手術除了有傷口小、復原快等優點，團隊亦發現二手菸也會影響腎結石的發生，深耕社區向民眾宣導疾病預防。這1000例的成功案例，為腎臟結石處理帶來新的里程碑。