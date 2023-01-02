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社會 社會焦點 保障人權

煙火炸傷女客！小琉球流氓遊客太扯　消防調查報告出爐

▲小琉球跨年燃放爆竹炸傷遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲小琉球元旦跨年燃放爆竹炸傷遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

遊客小琉球慶祝跨年晚會，燃放爆竹炸傷遊客，致玩興變調，屏東縣政府消局琉球分隊調查事故原因已出爐，並已加強爆竹煙火施放安全宣導，確保不再發生類似事件。

▲小琉球跨年燃放爆竹炸傷遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲小琉球跨年燃放爆竹炸傷遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

琉球消防分隊表示，12月31日晚間23點33分勤務中心轉報，指出有民眾在琉球鄉某日式串燒居酒屋前遭煙火誤傷，需救護車前往送醫，到達現場發現為民眾跨年燃放煙火，現場為20歲女性遭鞭炮炸傷，導致大腿內側5%二度灼傷的意外，救護人員立即將患者緊急送醫急診。

據了解民眾為慶祝跨年至小琉球住宿旅遊在民宿前方空地斜坡施放爆竹煙火，不慎造成隔壁日式串燒居酒屋女性遊客遭鞭炮炸傷。

經琉球分隊調查，發現該案民眾(施放行為人)施放升空類之一般爆竹煙火未放置於混泥土或其他堅固水平地面上施放，因風向使其爆竹煙火本體傾倒，導致不正常施放狀況，造成週邊民眾遭鞭炮炸傷。

琉球分隊依一般爆竹煙火未依其產品使用說明進行施放，以爆竹煙火管理條例第17條及本縣爆竹煙火施放管制自治條例第5條規定逕行舉發，並於10日內得向屏東縣政府消防局舉發單位提出意見陳述書。

琉球分隊為因應轄內民眾施放爆竹煙火發生危險或違法情事，對轄內加強爆竹煙火安全宣導，呼籲利用鼓掌聲或爆竹煙火電子音效替代燃放鞭炮，以降低鞭炮產生之燒、燙、炸傷及火災等人身與公共安全危害，及減少妨害環境安寧之噪音。

對民宿業者加強爆竹安全施放宣導，並在櫃台放宣導單藉此加強不特定民眾宣導成效，應避免影響民眾安寧，並遵守「屏東縣爆竹煙火施放管制自治條例」，特別提醒活動過程中倘施放專業煙火，應由合格專業人員施放，並向消防局申請許可後始能施放。

琉球分隊提醒，施放爆竹本是慶祝，但若稍有不慎，轉瞬間極易釀成災害，更造成自己或他人的痛苦，如涉及民眾生命、財產的損失，除觸犯刑法公共危險罪吃上刑事官司外還民事賠償。呼籲民眾施放爆竹煙火應注意安全，小朋友施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同，共同營造防災安全意識。

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