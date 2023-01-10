　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」　泰國副總理親自接機贈花環

▲大陸疫情解封後，首批269名前往泰國旅遊的旅客抵達曼谷。（圖／翻攝紅星新聞）

▲曼谷蘇凡納布工作人員迎接大陸全面解封後的首批遊客。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸防疫全解封，出國旅遊和護照辦理業務也重啟，首批前往泰國的269名旅客昨（9）日中午抵達曼谷蘇凡納布國際機場，受到當地海關及相關人士隆重歡迎。泰國副總理兼公衛部長阿努廷和一眾官員到場接機，其中，阿努廷還親自替旅客送上蘭花花環和防疫口罩，讓部分旅客直喊，「感覺像明星走紅毯。」

▲大陸疫情解封後，首批269名前往泰國旅遊的旅客抵達曼谷。（圖／翻攝紅星新聞）

▲泰國官員為大陸遊客送上蘭花花環。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，廈門航空MF833次航班於9日12時30分左右抵達泰國。阿努廷副總理等一行人，為中國旅客送上蘭花花環及口罩等伴手禮。阿努廷透露，據泰國公共機場有限公司預計，2023年赴泰中國旅客人數將達到700至1000萬人次。

葉子（化名）是大陸防疫制度鬆綁後，首批前往泰國的旅客之一，她表示，剛走出飛機艙門時，便看到有非常多的媒體記者，「攝像機非常多，還有一些穿警服或制服的人，有的記者採訪了下飛機的小朋友。」

葉子透露，「副總理給了我一個花環，他還給了其他人，當時不知道他是副總理。收到花環的時候，我還是很欣喜。首先是見到這個陣仗，這麼多人。感覺自己像明星走紅毯，（明星走紅毯可能）都沒有這麼多人。」

▲大陸疫情解封後，首批269名前往泰國旅遊的旅客抵達曼谷。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸遊客收到泰國官方致贈的口罩及防疫小物。（圖／翻攝紅星新聞）

根據2019年數據顯示，大陸遊客是泰國最大的海外旅遊來源之一，約佔抵泰遊客的三分之一。在清邁經營一家餐館的Piyanut提到，疫情發生前，遊客們會在他的餐廳前排起長隊，對他的特色菜泰北金麵（Khao Soi）躍躍欲試。

另一名在清邁從事旅行業的Anchalee強調，近3年，公司幾乎沒有生意，她近日開始招聘更多會中文的員工和司機，「很高興能夠看到中國遊客到達泰國，我敢肯定，如果你問旅遊業的任何人，所有國家中，他們最期待看到回來的是中國遊客。」
 

ET快訊
24歲陸正妹Coser病逝！　最後發文「咳到肺出來了」
張善政半夜衝水廠視察　桃園爆管停水原因找到了
獨／北市明星學校爆爭議！　正取竟變落榜
快訊／小A辣認斷開5年男友！　坦承變性「原因就是對方」
丟丟妹新片「臉全變了」！　鐵粉看傻：別整成塑膠
「千元假鈔」流入北部！序號都一樣　多縣市爆災情
流水席之亂有假！她眼尖揪「1破綻」太扯：根本總舖師之女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長者打三針仍病逝　香港專家：打完過太久「免疫力下降」

港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字　未更名將影響資助

20歲妹確診3天後失明…「視力剩0.02」救不回了　醫生示警1現象

首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」　泰國副總理親自接機贈花環

馬雲放棄螞蟻控制權　阿里巴巴市值飆漲近7400億元

星媒：新華社間接承認「白紙運動」逼中國改變防疫思路

「戰狼發言人」趙立堅調離發言人職務　轉任海洋事務司副司長

婚前花8.1萬買鑽戒！她拿到銀樓想賣掉　聽老闆開價氣傻了

人妻「懷孕後變植物人」遭尪拋棄！姊陪伴照顧...3年後驚現奇蹟！

江蘇四口滅門血案死者最小17歲　再婚女婿鬧離婚要錢不成行兇

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

3隻小貓緊盯媽手中逗貓棒　「同步率100%」齊擺頭萌翻

長者打三針仍病逝　香港專家：打完過太久「免疫力下降」

港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字　未更名將影響資助

20歲妹確診3天後失明…「視力剩0.02」救不回了　醫生示警1現象

首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」　泰國副總理親自接機贈花環

馬雲放棄螞蟻控制權　阿里巴巴市值飆漲近7400億元

星媒：新華社間接承認「白紙運動」逼中國改變防疫思路

「戰狼發言人」趙立堅調離發言人職務　轉任海洋事務司副司長

婚前花8.1萬買鑽戒！她拿到銀樓想賣掉　聽老闆開價氣傻了

人妻「懷孕後變植物人」遭尪拋棄！姊陪伴照顧...3年後驚現奇蹟！

江蘇四口滅門血案死者最小17歲　再婚女婿鬧離婚要錢不成行兇

長者打三針仍病逝　香港專家：打完過太久「免疫力下降」

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人+賭資12萬元

24歲大陸女網紅病逝！　最後發文「咳到肺出來了」10天後離世

輔大校花招了「一個月嘿咻次數」　聽話配合男友「像屍體」

C羅是否繼續效力國家隊？　葡萄牙新帥：會接觸所有球員

北投民宅火警她站陽台求救　「妳踩我身體下來」2勇警救援畫面曝

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

對席丹無禮連姆巴佩都看不下去　法國足協主席終於道歉了

好丟臉？新竹棒球場挖出廢磚吸引美媒關注

柯震東臉破相爆血首發聲！「2句話洩受傷現況」　還原意外：撞上他顴骨

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

大陸熱門新聞

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

解放軍宣布　在台周邊多兵種軍演

馬雲放棄螞蟻控制權　阿里巴巴市值飆漲近7400億元

星媒：新華社承認白紙運動逼中國改變防疫

特斯拉大陸大降價！舊車主抗議搶光店內禮品、零食

「戰狼發言人」趙立堅調離發言人職務

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

她懷孕變植物人遭尪拋棄！3年後奇蹟出現

江蘇四口滅門血案死者最小17歲 再婚女婿鬧離婚要錢不成行兇

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

向主管表白被拒！她2個月「天天摸魚」

20歲妹確診3天後失明…「視力剩0.02」回不去了

首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」 泰國副總理親自接機贈花環

更多熱門

相關新聞

美媒：台灣受烏啟發　加強備戰因應中威脅

美媒：台灣受烏啟發　加強備戰因應中威脅

我國總統蔡英文日前宣布義務役役期恢復至1年，美媒指出台灣在因應中國持續加大威脅之際，受到烏克蘭的啟發，尋求加強軍事備戰能力。

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

社論指前財長蘇建榮和「龍蝦走私」有關　財政部駁斥！

社論指前財長蘇建榮和「龍蝦走私」有關　財政部駁斥！

泰國入境新規再甩髮夾彎！「免除疫苗證明」

泰國入境新規再甩髮夾彎！「免除疫苗證明」

關鍵字：

旅遊大陸中國遊客泰國

讀者迴響

熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

當自己家！房客大改造　對比太驚人

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

超適合婚姻的三大星座！

啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　尖叫抱胸網：流量爆了

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面