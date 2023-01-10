首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」　泰國副總理親自接機贈花環

▲曼谷蘇凡納布工作人員迎接大陸全面解封後的首批遊客。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸防疫全解封，出國旅遊和護照辦理業務也重啟，首批前往泰國的269名旅客昨（9）日中午抵達曼谷蘇凡納布國際機場，受到當地海關及相關人士隆重歡迎。泰國副總理兼公衛部長阿努廷和一眾官員到場接機，其中，阿努廷還親自替旅客送上蘭花花環和防疫口罩，讓部分旅客直喊，「感覺像明星走紅毯。」

▲泰國官員為大陸遊客送上蘭花花環。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，廈門航空MF833次航班於9日12時30分左右抵達泰國。阿努廷副總理等一行人，為中國旅客送上蘭花花環及口罩等伴手禮。阿努廷透露，據泰國公共機場有限公司預計，2023年赴泰中國旅客人數將達到700至1000萬人次。

葉子（化名）是大陸防疫制度鬆綁後，首批前往泰國的旅客之一，她表示，剛走出飛機艙門時，便看到有非常多的媒體記者，「攝像機非常多，還有一些穿警服或制服的人，有的記者採訪了下飛機的小朋友。」

葉子透露，「副總理給了我一個花環，他還給了其他人，當時不知道他是副總理。收到花環的時候，我還是很欣喜。首先是見到這個陣仗，這麼多人。感覺自己像明星走紅毯，（明星走紅毯可能）都沒有這麼多人。」

▲大陸遊客收到泰國官方致贈的口罩及防疫小物。（圖／翻攝紅星新聞）

根據2019年數據顯示，大陸遊客是泰國最大的海外旅遊來源之一，約佔抵泰遊客的三分之一。在清邁經營一家餐館的Piyanut提到，疫情發生前，遊客們會在他的餐廳前排起長隊，對他的特色菜泰北金麵（Khao Soi）躍躍欲試。

另一名在清邁從事旅行業的Anchalee強調，近3年，公司幾乎沒有生意，她近日開始招聘更多會中文的員工和司機，「很高興能夠看到中國遊客到達泰國，我敢肯定，如果你問旅遊業的任何人，所有國家中，他們最期待看到回來的是中國遊客。」

