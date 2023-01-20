明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

▲氣象局預估明起回暖，但初二寒流報到全台急凍3天。（圖／中央氣象局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天小年夜（1/20）受到東北季風影響，北台灣濕涼。中央氣象局預報員曾昭誠指出，明起除夕（1/21）到初一（1/22）回溫，北部白天溫度約20度、中南部23-25度，但初二（1/23）晚上寒流報到，全台急凍3天，北部山區高山有降雪機會，直到初五（1/26）才慢慢回溫。

曾昭誠指出，明天除夕、初一東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；除夕桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨新竹至彰化亦有零星短暫雨；初一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，可把握出遊好機會。

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不過，初二鋒面通過及寒流南下，北部及東北部天氣轉冷；東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦將轉為短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。初三、初四受寒流影響，各地天氣非常寒冷，預估北部低溫8-10度、中南部10到13度，空曠地區可能再降2-3度，北部及東半部地區有局部短暫雨，高山有局部降雪機率，山區道路請慎防結冰或路面濕滑的現象，其他地區為多雲到晴。

氣象專家賈新興連日分析此波冷氣團，發現冷空氣越來越強，預估初三、初四直達寒流等級，台北地區最低溫下探6.5度，苗栗以北空曠處更可能出現4到6度的低溫；此外，太平山、合歡山、拉拉山等2500公尺以上的高山降雪機率高，提醒民眾注意保暖，「兔年真的是兔cold」。

氣象局指出，到了初五寒流減弱，全台氣溫回升；預估初五、初六桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。