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小年夜國道4路段爆車潮！除夕避「5地雷路段」下午再出發

▲▼ 2023 0120 小年夜高公局車潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲小年夜國道出下南下返鄉車潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者楊惠琪／台北報導

今日（1/20）為小年夜，根據交通部高公局統計，下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、三義至后里，國3南向茄冬至香山，國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常。截至下午17時，國道交通量為77.4百萬車公里，比今日預估的交通量為100百萬車公里略少。

高公局指出，明日（1/21）為除夕，預估國道交通量為90百萬車公里，與平日年平均（88百萬車公里）相近，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

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高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，避免塞車。

▲春節連假除夕路況預報圖。（圖／高公局）

▲春節連假除夕北部路段路況預報圖。（圖／高公局）

高公局指出，今日13時11分國3南向104.2公里發生2小自追撞佔用內線車道事故，造成回堵2公里；15時52分國1高架南向26.7公里發生1小自客貨車撞內護欄佔用內車道事故，造成回堵4公里；16時05分國1北向302.1公里發生2小客車追撞佔用內車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除，惟事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

此外，根據國道1968即時路況顯示，時至今天下午6時左右，國道路況除了傳出多起追撞事故外，整日車流還算暢通，只有國1南向湖口至新竹、三義到台中系統，以及國3南向茄苳至香山、和美到彰化系統等路段比較壅塞，車行速度不到40公里；而國道1南向新竹系統到頭屋、王田到彰化系統，以及國道3南下鶯歌系統到關西服務區，車流量較多，時速不到60公里。

高公局指出，明日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，提醒民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968Ap掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

▲春節連假除夕路況預報圖。（圖／高公局）

▲▼春節連假除夕路況預報圖。（圖／高公局）

▲春節連假除夕路況預報圖。（圖／高公局）

▲高公局預估除夕車流狀況。（圖／高公局提供）

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