除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意！第4點犯了等於白拿

▲過年包紅包學問不少，注意7點紅包禁忌，讓大家都能開心過好年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今天是農曆除夕的日子，按照習俗領紅包「壓歲錢」可說是重頭戲之一，不過其實這是長輩給晚輩的名稱，晚輩給長輩的紅包稱為「添歲錢」。本刊整理給親朋好友的紅包行情外，也提醒注意7點紅包禁忌，讓大家都能開心過好年。

過年紅包行情

祖父母、外公外婆：3,600、6,000、6,600元以上

父母、公婆：3,600、6,000、6,600、10,000元以上（建議逐年增加）

自己孩子：600、1,000、1,200、1,600、2,000、2,200、2,600、3,600元（視孩子年紀調整）

親戚、好友小孩：600起跳（視交情調整，等於或大於回包數字）

同事、一般朋友的小孩：200或600元

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過年包紅包學問不少，晚輩若是手頭較不寬裕，可包給長輩3,600元起，若是手頭較為寬裕的人，建議可以從6,000元起跳，並且逐年增加紅包金額；包給親友小孩或晚輩金額從600至3,600元不等，建議同輩可先商量討論，回包數字也至少要等於或大於；同事跟一般朋友的小孩可包200、600元給個祝福即可。

紅包禁忌 1、一定要避開數字4，並盡量以雙數作結尾，常見的紅包金額如200、600、1,000、1,200、1,600、2,000、2,200、2,600、3,600、6,000、6,600等。

2、勿拿給別人用過、過期的紅包袋，因紅包象徵給予祝福及好運，使用過、舊的紅包福氣已經不在。

3、勿將紅包口黏死、封死，會被視為將財氣都封住。

4、勿在長輩面前拆紅包，除了避免尷尬與比較心態，也是對長輩給予祝福的一種尊重。

5、勿單手接過紅包，由於紅包象徵祝福的含意，應以雙手誠心誠意接受對方的祝福。

6、勿把紅包錢對折，此舉等同將好運及祝福對折。

7、別急著把紅包錢拿出來花掉，建議可以等到開工日將錢存進銀行，可以當作「發財金」招財。



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