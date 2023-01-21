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馬英九盼兔年「迎來大地回春」　「馬式春聯」5年變化看這

▲馬英九兔年春聯 。（圖／馬英九基金會提供）

▲馬英九兔年春聯 。（圖／馬英九基金會提供）

 記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九多年來，每逢春節前總會推出個人春聯送給支持者。今年馬英九親筆撰寫「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」春聯，表達虎年帶走疫情荊棘，兔年一定迎來大地回春之意。此外，《東森新媒體ETtoday》也帶您回顧馬英九在豬、鼠、牛、虎年的各式春聯。

兔年「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」

馬英九日前表示，因為疫情，過去幾年，大家都過得很辛苦，但雨過終會天晴。靠著國人高度自律，台灣漸漸走出疫情陰霾，生活也逐步恢復正常，他相信，來年一定會更好。對於「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」意思，馬英九解釋，虎年已經帶走疫情荊棘，兔年一定會迎來大地回春，他也祝福台灣百業興隆，萬事如意。

虎年「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」

對於「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，馬英九表示，過去一年，全世界都籠罩在新冠疫情的陰影中，台灣也無法獨善其身，但在全國人民共同努力下，去年底逐漸恢復正常生活，儘管近來疫情又開始緊繃，但相信國人有了去年的經驗，這次也可以共度難關，喜迎新年。

馬英九也指出，「夜將寒色去，年共曉光新」，是引「初唐四傑」駱賓王的《西京守歲》，祝大家「虎進甘來」，福旺發財。

▲馬英九親筆撰寫的虎年春聯開放領取。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九親筆撰寫的虎年春聯。（資料照／翻攝自Facebook／馬英九）

牛年「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」

馬英九當時推出此春聯時表示，疫情未歇之際，謹以此牛年春聯，希望國泰民安，風調雨順，物阜民豐、否極泰來。當此困境之中，大家要保持平常心，沉穩以對，期待盡早看到隧道盡頭的曙光。

▲馬英九牛年春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九牛年春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

鼠年「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」

馬英九表示，他的春聯代表鼠年是充滿富裕、幸福的年。另依照馬英九的說文解字，金鼠代表富裕，「熙」是指歡喜，「和」則為和樂，合起來的用意大致是富裕沒有窮盡地發展，什麼事都要歡喜和樂，就會年年有餘。

▲馬英九鼠年春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九鼠年春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

豬年「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」

為宣傳春聯，馬英九當年在臉書PO出一段影片，表示歲末迎新要寫春聯，自己用的20年的毛筆頭禿得差不多了，因此他要「打工換筆」，於是他喬裝到書店扮演一日店員「馬大九」，引發熱議。

當時一開放民眾索取此春聯，據悉一個下午就有10萬份被掃光，緊急加印，甚至中國淘寶網有賣家叫價1萬2299元人民幣（約新台幣5萬6680元），拍賣馬英九豬年春聯。馬英九知情後打趣表示，「可是我都沒有分到一毛錢」、「早知道我就發財了」。

▼馬英九豬年春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▼馬英九豬年春聯。（圖／翻攝馬英九臉書）

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