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健康過好年！春節假期疫苗接種不中斷　桃園醫療服務不打烊

▲▼秋冬為流感疫情流行高峰期，學齡前嬰幼兒是流感的高風險族群之一，接種疫苗是預防流感最有效的方式。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲接種疫苗是預防流感最有效的方式。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

春節連假將至，返鄉人流將增加傳播風險，民眾更應選擇完整接種新冠疫苗，提升疫苗防護力，衛生局劉局長表示，桃園春節期間疫苗接種不中斷，連假期間（1月20日至29日）合約醫療院所於持續提供疫苗接種門診，初六至初八再開設隨到隨打接種站，1月27至29日上午9時至13時於愛買桃園店與1月28日、29日上午9時至13時於愛買楊梅店開設莫德納次世代疫苗社區追加劑接種站，6歲以上尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗民眾，可踴躍前往接種，保護自己與家人健康，平安過好年。

衛生局說明，春節連假桃園醫療服務不打烊，合約醫療院所持續提供就醫與用藥需求民眾診療及領藥服務、86家醫療院所協助發送2歲以上密切接觸者每人4劑公費快篩試劑、疫苗接種等服務，民眾若有上述需求可至衛生局首頁112年桃園市政府衛生局春節不打烊（https://dph.tycg.gov.tw/）查詢。

衛生局提醒，春節拜年仍應持續提高警覺，落實防疫「戴口罩、勤洗手」，如果未完整接種疫苗，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，留意家人健康狀況，及早診斷及早就醫用藥，切勿輕忽病毒傳播力。有疑似症狀時宜避免外出，儘快使用快篩試劑確認自身健康狀況，及配合防疫指引，才能守護彼此的健康，降低病毒傳播風險。

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