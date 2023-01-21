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仁德家樂福新仁店歡慶辦年貨　南消兔年新春防災宣導　

▲家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，台南市消防局第五大隊文賢分隊，舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，台南市消防局第五大隊文賢分隊，舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節即將到來，不少民眾趕在過年前最後一刻趕辦年貨，家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，台南市消防局第五大隊文賢分隊，特別結合員工及參訪民眾，在新春年節前夕，共同舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。

▲家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，台南市消防局第五大隊文賢分隊，舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於公共場所出入群眾甚多，因此一旦發生火災，將會造成不可收拾的後果，希望藉由此次活動積極加強防火宣導及員工組訓外，民眾更應注意出入公共場所之安全，如此方能使火災減至最低，而確保生命財產安全。

▲家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，台南市消防局第五大隊文賢分隊，舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局表示，此次防火宣導目的在於配合消防局防火防災宣導政策，使民眾了解如何防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生，以期達到傳達正確的消防常識，並強化防火防災宣導效果。

▲家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，台南市消防局第五大隊文賢分隊，舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲提醒民眾，多一份消防安全常識，增一分居家生活安全。藉此活動過程介紹居家住警器裝設重要性及向民眾傳達防災防火觀念宣導。希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

▲家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，台南市消防局第五大隊文賢分隊，舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，消防局119擴大防火宣導期間適值春節、元宵節，氣候乾燥寒冷，民眾使用電器用火用電頻率較高，稍有不慎，易引起火災，為減少災害危害及有效防止火災發生，特舉辦擴大防火宣導，以多元活潑趣味的宣導方式加強民眾防火教育及灌輸防災、避難逃生等基本應變能力及消防常識，學會如何自救救人，透過寓教於樂方式讓府城消防安全再升級，保障市民生命財產安全，平安過好年。

▲家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，台南市消防局第五大隊文賢分隊，舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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