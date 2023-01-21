學店妹一整年「最怕這天」　曝超地獄處境：親戚都頂大、留學

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

過年家人團聚固然開心，但親戚們如海嘯般的「關心」，也讓許多人備感壓力。一名學店妹每年最怕圍爐，除了躲不過地獄式審問，還總被拿來跟優秀的表哥表姊「作對比」，這回舅媽更白目地問了母親1句，害她瞬間尷尬，不禁苦嘆「聽了真的很不舒服。」

女大生19日在論壇zuvio發文吐苦水，「身為學店生的我，每年最害怕的事情來了！每年我都是和媽媽那邊的親戚圍爐，從今天開始就先回外婆家住了，才剛吃完一頓晚餐，就接受到地獄式的審問。」

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她表示，自己的表哥、表姊都很優秀，有讀清大、交大的，也有到挪威唸書的，「只有我很爛，讀了一間很普通的私立大學，所以從高中開始問我成績怎麼樣，再來問我能考到什麼大學，現在又改問我讀了這間大學以後能幹嘛、有什麼打算。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

不僅如此，舅媽還直接問原PO母親，「妳會不會很擔心妳女兒啊？畢竟這種學校很難找工作耶，我兒子之前快畢業就有公司遞offer給他了，妳女兒是不是還要自己去找工作啊？」

這段話讓她超難受，畢竟處處被拿來跟表哥、表姊比較，不過她話鋒一轉，忍不住吐槽「但其實我清大畢業的表哥，現在是在做健身教練，沒有看不起健身教練啦，但就跟學歷比較無關，所以幹嘛那麼在乎我讀哪？以後要做什麼？找不找得到工作？過年最討厭的，就是這些笑裡藏刀的親戚了，真的倒胃口。」