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數位轉型凝聚在地能量 助「左營舊市美」品牌店家創新活化

▲▼左營就是美店家 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「左營舊市美」店家一起分享心路歷程。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「左營舊市美」是經濟部中小企業處「111年度雲世代小微企業數位轉型創新服務計畫」協助下誕生的高雄新品牌，參與成員為左營在地具代表特色的商家群，不僅帶出「左營」的特色，也為成員們帶來凝聚的目標，計畫目的在於透過數位轉型的工具，協助商家發現商品及產品創新活化的機會，回顧計畫執行的成果，參與成員彼此相約2023也要繼續一起「玩」下去。

財團法人印刷創新科技研究發展中心認為，店家對在地發展有共識，是共同行銷不可或缺的基礎，也是左營舊市美最大的優勢，團隊店家在地經營已久，很多是土生土長的左營人，情感連結比較緊密，對於夥伴或是在地的肯定，都與其它只因地緣關係串聯的團隊不同，對於自己店家、彼此的合作關係、品牌的認同度，都有著純粹而在地的信任，因此以「創新服務」做為主軸，安排行銷課程、協助媒合異業合作，也透過藝術策展、商圈遊程等方式發布階段性成果，吸引更多人前往，藉此引導店家使用相對應的數位工具，將數位轉型與商圈行銷的能量留在商圈中。

▲▼左營就是美店家 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲左營就是美店家分享心路歷程。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

計畫共同執行團隊鮮奇樂整合行銷表示，今年度重點還是會放在協助夥伴們完善行銷概念上，但會更進一步串聯銷售前中後的成本控管、工作管理，確保產品及服務一致性，「左營舊市美」的品牌有一個好的開始，接下來更要共同努力維持、擦亮這塊招牌。

談到對今年的展望，團隊成員們也有許多不同的看法跟創意，在地數十年的中醫診所「正信堂國藥號」，提出應該建立組織來整合商圈資源；複合式空間「落塵HOKORI」則提議讓商圈小旅行帶入更多商機給大家；以手工皂為特色的「庚炘手作工坊」希望能完善新成員的互動關懷計畫；「麻鹿Maru」想到與藝文結合可以深化商圈內涵；「東峰冰工場」則直率表達希望串聯更多在地店家一起加入。

這次由團隊店家資源整合、共同推出的「左營舊市美」散步地圖，目前已經在高雄捷運高雄車站、左營高鐵站、巨蛋站、生態園區站，與高捷聯名推出，除了大眾已經熟知的景點之外，也加入在地店家推薦的必去遊程，歡迎民眾索取，或上「左營舊市美」粉絲專頁了解詳情。

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