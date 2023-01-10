台灣電子商務協會參訪鼎王鍋具　理事長：以利他共好實現數位轉型

▲因應後疫情時代的數位轉型，台灣電子商務協會羅允俊理事長(左)組團參訪鼎王鍋具。（圖／台灣電商協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情在台爆發三年來，改變了消費結構，也使電子商務正快速發展成為台灣零售業的重要營收支柱。台灣電子商務協會理事長羅允俊帶領會員參訪知名企業鼎王鍋具，期會員透過中華民國創業楷模、鼎王鍋具董事長許登旺分享鼎王鍋具如何以「利他精神」推動數位轉型，透過電商平台拓展業務，抓住雲端商機。

▲台灣電子商務協會秘書長黃宥綸（左）；鼎王鍋具許登旺董事長（右）。（圖／台灣電商協會提供）

標榜以六星級的鼎王鍋具故事館位位新北市新店區，於2020年落成並開放團體參觀。故事館以推廣科技健康精緻生活為出發點，成為產、官、學等團體參訪企業。台灣電子商務協會羅允俊理事長本月7日率領協會50多位企業會員向鼎王取經，了解中小企業如何進行數位升級轉型。

▲因應後疫情時代的數位轉型，台灣電子商務協會參訪鼎王鍋具。（圖／台灣電商協會提供）



許登旺以創業歷程進行分享，講題緊扣中小企業如何以研發科技創新為本，透過數位社群經營為轉型工具，進而實現ESG永續發展的實際做法，讓與會者受益良多。許登旺更分享他不但透過多項的社交媒體進行數位轉型，更與與直播主、網紅等合作，以團購方式，將產品攻進新一代年輕客人家庭。

此外；他也在傳統銷售網絡上加強進攻，不再像過去只依靠百貨通路，加深在地化連結，與地區、宮廟、不同社團做深化，透過村里長、宮廟及協會公會，透過與工研院及鳳梨牌果汁機合作的「養生奇機」，以「利他精神」免費傳遞健康飲食資訊給到所需要社團，找到可提供服務的利基點，養生奇機也於2018年得到巴黎世界發明展銀牌。

▲清淨海生技公司榮獲行政院環保署「連續20年取得環保標章」表揚。（圖／台灣電商協會提供）

交流活動中，羅允俊理事長也分享所經營的清淨海生技公司，堅持環保不只是口號，為國內環保標章產品製造先驅。近年更在ESG實踐上不遺餘力落實綠色採購，推動環保節能，推出對人類健康友善與對環境零衝擊的綠色商品，日前更榮獲行政院環保署「連續20年取得環保標章」表揚。

▲淨海生技公司近年落實綠色採購，實踐ESG。（圖／台灣電商協會提供）

羅允俊表示，許登旺董事長以「真心誠意的利他精神」，實踐傳統產業的「數位轉型」令人感動，期待台灣中小企業不分你我，透過協會凝聚業界共識，及經由協會的輔導及訓練，提升中小企業在電子商務平台的人才強化，及數據數位運營力，齊心以利他精神共創美好生活。

參訪成員包括：台灣電子商務協會執行長林泓宇、秘書長黃宥綸、財務長康榮顯，及理監事和會務團隊翁雅萍、秦慧、楊禮琳等成員，並邀請前國際青商會副總會長楊承翰、全國創新創業協會總會葉日興榮譽理事、新竹縣創新創業協會副理事長古鎮瑀和前秘書長劉廷豐、桃園市創新創業協會副理事長游定朋、新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青、理事長吳秉蓉、總幹事李翠玲等人士參與。