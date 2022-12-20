創新智慧永續美學　粧品產業年度盛事在嘉藥　

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，並共組產業全方位大聯盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系20日舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，會議主題「後疫情時代-創新智慧，永續美學」，除邀集化粧品產業、化粧品原料、化粧品製造及醫美藥粧品牌共26家企業廠商簽署合作備忘錄，共組產業全方位大聯盟。

此外，更透過研討會與台、英、德、韓等國共14位相關領域專家學者齊聚一堂交流分享，現場有動態走秀成果展與13間參展廠商，吸引來自全國超過百人參加，可說化粧品界一大盛事。

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產學聯盟簽約儀式由嘉南藥理大學校長李孫榮代表與大江生醫、日藥本舖、台鹽生技、台灣中油、台灣艾比克、百貿、佐登妮絲、幸福美肌、邱品齊美之道診所、南六企業、洸鼎、美康連鎖藥局、美麗徠、浩克生技、萊佳集團、達爾膚生醫、嘉誠化學、維格醫美集團、德典生技、慶生堂、歐萊德、嶧達化學、璞豐生科、默克、蕾迪詩及豐華公司，共26間企業完成備忘錄簽署，產業面向完整，兼具廣度與深度，豎立粧品產合作新里程碑。

研討會中結合該校一年一度粧品系盛事-第26屆畢業生專題成果展「藝境」，應屆畢業生除了靜態展現師生成果外，也有動態成果「祺華盛宴」、「境染」、「殉道者」、「墨艷」、「紙要完美」、「ERA年代巡禮」的展出，各組爭奇鬥艷、一展所學，有興趣的民眾都可以於12月24日當天購票入場一飽眼福！

嘉藥校長李孫榮表示，嘉南藥理大學以「藥食粧安」為最具代表的教育特色，不僅能跨域整合給予學生多元學習機會，嘉藥粧品系更是國內最早成立之化粧品系所，有效連結產官學，積極提供學生各項學習資源，是培育化粧品科技人才的最佳搖籃，在化粧品理論知識與應用技術上訓練專業新血，為化粧品界不斷注入活水與生力軍。未來藉由與產業間相互合作交流學習，促使研發成果商品化，進而活化美粧產業區域經濟發展。