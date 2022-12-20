　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

創新智慧永續美學　粧品產業年度盛事在嘉藥　

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，並共組產業全方位大聯盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，並共組產業全方位大聯盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系20日舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，會議主題「後疫情時代-創新智慧，永續美學」，除邀集化粧品產業、化粧品原料、化粧品製造及醫美藥粧品牌共26家企業廠商簽署合作備忘錄，共組產業全方位大聯盟。

此外，更透過研討會與台、英、德、韓等國共14位相關領域專家學者齊聚一堂交流分享，現場有動態走秀成果展與13間參展廠商，吸引來自全國超過百人參加，可說化粧品界一大盛事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，並共組產業全方位大聯盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

產學聯盟簽約儀式由嘉南藥理大學校長李孫榮代表與大江生醫、日藥本舖、台鹽生技、台灣中油、台灣艾比克、百貿、佐登妮絲、幸福美肌、邱品齊美之道診所、南六企業、洸鼎、美康連鎖藥局、美麗徠、浩克生技、萊佳集團、達爾膚生醫、嘉誠化學、維格醫美集團、德典生技、慶生堂、歐萊德、嶧達化學、璞豐生科、默克、蕾迪詩及豐華公司，共26間企業完成備忘錄簽署，產業面向完整，兼具廣度與深度，豎立粧品產合作新里程碑。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，並共組產業全方位大聯盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研討會中結合該校一年一度粧品系盛事-第26屆畢業生專題成果展「藝境」，應屆畢業生除了靜態展現師生成果外，也有動態成果「祺華盛宴」、「境染」、「殉道者」、「墨艷」、「紙要完美」、「ERA年代巡禮」的展出，各組爭奇鬥艷、一展所學，有興趣的民眾都可以於12月24日當天購票入場一飽眼福！

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，並共組產業全方位大聯盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮表示，嘉南藥理大學以「藥食粧安」為最具代表的教育特色，不僅能跨域整合給予學生多元學習機會，嘉藥粧品系更是國內最早成立之化粧品系所，有效連結產官學，積極提供學生各項學習資源，是培育化粧品科技人才的最佳搖籃，在化粧品理論知識與應用技術上訓練專業新血，為化粧品界不斷注入活水與生力軍。未來藉由與產業間相互合作交流學習，促使研發成果商品化，進而活化美粧產業區域經濟發展。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬！出庭喊冤
鴿子茶飲開幕！　22分店「百杯手搖飲」16天免費喝
好友過世5天　色男登門性侵她女兒
廖老大前加盟主成立鴿子茶飲！　22苦主「4點控告」曝
父植物人母嬤雙亡　小兄妹剩311元！企業家出手了
快訊／全台最大軒禾合作社倒閉！負責人神隱
快訊／中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝
網紅硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

暫時停止呼吸！寒假最驚悚「殭」展　殭屍八品、百年法器大公開

以為好市多新品！「夢幻餐盒」超狂曝光　千人求上架：排隊也願意

冬至來了！「這生肖」財運貴人翻旺　命理師：一路賺到2023

小三通過年前要開！　專家籲「2階段開放」控管人數和身份

男友拿鑽戒求婚！回家竟喊「給我7萬5」逼AA制　她傻眼：不敢戴上了

中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝　「存百萬年利息多1250元」　

包辦家事薪水全上繳！悲情尪寵妻買房送車...「聊2句被嫌煩」崩潰

《神隱少女》真實版！喚醒人與河水的記憶　守護五溝水長跑20年

綠色永續成效佳　崑山科大入榜2022世界綠色大學

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

暫時停止呼吸！寒假最驚悚「殭」展　殭屍八品、百年法器大公開

以為好市多新品！「夢幻餐盒」超狂曝光　千人求上架：排隊也願意

冬至來了！「這生肖」財運貴人翻旺　命理師：一路賺到2023

小三通過年前要開！　專家籲「2階段開放」控管人數和身份

男友拿鑽戒求婚！回家竟喊「給我7萬5」逼AA制　她傻眼：不敢戴上了

中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝　「存百萬年利息多1250元」　

包辦家事薪水全上繳！悲情尪寵妻買房送車...「聊2句被嫌煩」崩潰

《神隱少女》真實版！喚醒人與河水的記憶　守護五溝水長跑20年

綠色永續成效佳　崑山科大入榜2022世界綠色大學

員警分局前「挪機車」出勤　騎士「閃一下」自摔送醫

8酒駕犯拒繳罰款　桃園分署展魄力查封房屋...共同持有也不放過

《角頭》影集開拍「龍劭華、小鬼有望回歸？」　王陽明賣關子：有驚喜

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

小美人魚紅髮、大氣女團長直髮，2023「最新髮型範本」一次看

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

THE聯盟2023年升級服務網絡　更多2.3萬箱新型節能船投入北歐線

金管會續盯國泰蔡家「產金分離」　將要求提說明

Jessica泳裝造型性感曲線畢露　搭卡地亞手環洩富千金氣息

男人「性慾較低」死亡風險變2倍　日研究曝可能與這原因有關

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

寒流襲台連凍6天！低溫下探9°C

今晚轉雨！急凍8℃↓時間曝「會冷很多天」

下波冷更久！轉雨時間曝　恐寒流凍到聖誕節

普拿疼缺貨！王必勝喊話「不要買藥寄國外」

全台寒潮爆發　明晨下探4度

不跟廖老大了！22間加盟主「聯手創新品牌」

護理師「自請離職」控被霸凌　四叉貓：贏了

麥當勞喊「通關密語」　爽吃到隱藏版漢堡！

更多熱門

相關新聞

打造醫養一條龍　花蓮創新長照服務榮獲大獎

打造醫養一條龍　花蓮創新長照服務榮獲大獎

有「公部門奧斯卡獎」之稱的行政院「政府服務獎」日前公布第5屆得獎機關，19日由院長蘇貞昌親自頒獎，花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」獲行政院肯定，勇奪社會關懷服務獎，足以樹立成為其他縣市學習標竿及複製應用。

培育務農新生代　花蓮青農參訪智慧農場

培育務農新生代　花蓮青農參訪智慧農場

台南勞工局推動職業健康與安全準則計畫

台南勞工局推動職業健康與安全準則計畫

花蓮舉辦智慧站牌攝影比賽　首獎得萬元禮券

花蓮舉辦智慧站牌攝影比賽　首獎得萬元禮券

越在地越國際　花蓮原民時尚產業發展論壇登場

越在地越國際　花蓮原民時尚產業發展論壇登場

關鍵字：

創新智慧美學粧品嘉藥　

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面