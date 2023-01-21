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韓國首場同性婚禮遭破壞！基督長老「亂入潑糞」：你們比屎還噁心

▲▼南韓製片導演金趙光秀2013年與同性伴侶結婚時，慘遭陌生男亂入舞台潑糞。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓製片導演金趙光秀2013年與同性伴侶結婚時，慘遭陌生男亂入舞台潑糞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓受到基督宗教（基督教、天主教）的影響，加上從過去以來受到儒教文化的薰陶，在性別觀念上難免保守，邁向同性婚姻合法化道阻且長。南韓知名電影製片兼導演金趙光秀曾於2013年9月，與相戀8年的製片公司老闆金承煥舉行南韓首場同性婚禮，然而當時卻被一名陌生男性潑糞表示反對。

綜合韓媒報導，當年48歲的金趙光秀選擇與29歲的金承煥於2013年9月7日在首爾鐘路區清溪川廣通橋前的臨時舞台完婚，是南韓國內第一場同性婚禮，超過1000名市民蜂擁而至，會場上充斥著支持兩人結婚的標語牌；然而另一邊則是基督教宗教團體的成員，他們集體進行反對同性婚姻的禮拜。

不顧宗教團體的反對，金趙光秀、金承煥兩人於下午5時與市民們合照，下午7時兩人則穿上灰色與藍色風衣站上舞台，之後由歌手金芝愛上台唱《秘密之戀》（몰래한 사랑）開場，兩人敘述交往8年多以來的心聲。

然而到了晚間7時15分，一名自稱是教會長老的男性衝上舞台，對著金趙光秀、金承煥兩人潑糞，引起場上不小的騷動。該名男子大喊，「同性戀是罪惡的，同性戀破壞了社會」，因此被警方逮捕。

婚禮主辦方透露，「該名男性首先以賓客的身分坐在場上，之後突然衝到場上。」

該名男子事後接受媒體專訪透露，「我拿我拉出來的屎和大醬直接帶到場上，屎結合大醬，如此噁心的穢物正是韓國同性戀者的現況。」

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