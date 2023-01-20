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全台最大主燈！高雄6層樓高ㄇㄚˊ幾兔萌爆　陳其邁曝：還有一座

記者賴文萱／高雄報導

今年高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，昨在高雄物產館後方水域驚喜出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，18公尺高的ㄇㄚˊ幾兔，雙手高舉歡迎來高雄賞燈的遊客，成為本次燈會最「萌」賣點。高雄市長陳其邁今（20）日透露，今年高雄燈會有2個ㄇㄚˊ幾兔主燈，其中，在水上的主燈有6層樓高，據了解是全台最大主燈，而另一個則會在陸上。

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

▲18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

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陳其邁今天說，今年高雄蓮潭燈會有2個主燈，其中一個ㄇㄚˊ幾兔是在蓮池潭上，另外一個ㄇㄚˊ幾兔是在舊左營國中，分別有水上和陸上的二個主燈。在水上的主燈高達18公尺，據了解可能是台灣最大的主燈，有6層樓高，在高鐵的翠華路上就可以看到。

因為蓮池潭周邊有很多的廟，市府因應燈會也協調廟方在過年期間，包括龍虎塔或者是各式的神明等，也都會點亮相關的燈光，形成最有台灣味的蓮潭燈會，請大家拭目以待。

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

▲18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

陳其邁強調，今年燈會首次從南高雄的愛河，移師到北高雄的蓮池潭，蓮池潭是包括CNN及眾多國外旅遊雜誌首選，覺得很有台灣味必須要去的地方，燈會將結合周邊創意市集，再加上傳統台灣的藝陣表演等等，一定會讓大家覺得生猛有力，非常有趣，非常歡迎大家來。

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年燈會特別邀請高雄人氣在地創作者ㄇㄚˊ幾兔YUKIJI雪路，為高雄蓮潭燈會設計2隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔作為本次燈會水陸主燈，一隻現身在蓮池潭上，另一隻將趴睡在舊左營國中草地，除了是本次燈會大使外，也是最萌隊長，將帶領各方的動物好朋友們，一起在蓮池潭賣萌，要與民眾們歡度春節。

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼今年高雄蓮潭燈會將於1月26日至2月5日登場。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

今年高雄蓮潭燈會將於1月26日至2月5日登場，現階段已有萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾、光織湖影、光縴蘆葦等作品完成，而翻轉未來視等作品也已準備進場，歡迎大家1月26日開幕當日來賞燈。

觀光局提醒，高雄蓮潭燈會鄰近高鐵、台鐵及捷運等交通節點，元宵春節期間到高雄，可搭乘公共運輸，免煩惱停車及塞車問題，歡迎大家來高雄遇見兔。

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