陸男遭遇「世紀大塞車」...22小時僅前進2公里！官方啟動緊急措施

▲塞車畫面 。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

春節臨近，不少民眾選擇自家出遊，不過近日廣東徐聞大塞車登上大陸微博熱搜，有民眾抱怨「3個小時往前挪動了300米（公尺），22個小時只往前走了2公里」。對此，官方回應稱，是大霧天輪渡停航，導致了車輛積壓，正全力疏解。

據《紅星新聞》報導，氣候溫暖的海南是不少大陸民眾春節出遊的首選地，然而，自駕出行需要從廣東湛江市徐聞的徐聞港、海安新港，經由過海輪渡，「連人帶車」去到海南海口。

一名唐姓市民表示，他們一家三口14日從四川成都出發，經過貴陽、南寧、湛江到達徐聞縣，其間經歷了網路無法搶票、高速封閉鑽村道、進港大堵車等狀況。

唐男受訪表示，到湛江因為大霧天氣高速封閉，只能走小路，有些車為了早點趕到港口甚至逆行，「有朋友說遇到有黃牛可以帶車走近道，要價400元。慶幸我有老婆一路在看導航指揮。」在進港的公路上，唐男一家遇上大塞車，「起碼堵了10公里。」

▲社群平台上網友抱怨塞車情況 。（圖／翻攝自紅星新聞）

浙江陳姓市民的遭遇更慘，他14日帶一家四口自駕去海南過年，17日到達徐聞縣海安新港後，遭遇「世紀大塞車」，「我是下午2點左右排進來的，到5點，3個小時只往前挪了300米。排我前面那個師傅，昨天下午3點來這裡等待排隊，22個小時只往前走了2公里。」

徐聞港港口工作人員19日晚間表示，造成擁堵的原因是前段時間瓊州海峽大霧導致輪渡停航，「前面的車排隊等候進港，而後面又有自駕游乘客不斷湧入。」

徐聞縣應急局17日發佈消息稱，針對不斷激增的過海車輛，徐聞縣迅速採取車輛分流的應急措施，實行時間自2023年1月18日上午8時起，同時啟動應急預案，包括港口工作人員以及49輛運輸船舶全部24小時在崗。

徐聞港口工作人員透露，一輛大船一次可以運送200輛小客車，「運力完全可以滿足需求。」