春節兼顧健康與美味　把握年菜5大技巧+5要原則

▲花蓮衛生局提醒，市售年菜多為大魚大肉，過度加工精緻，無形增加身體負擔。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節即將來臨，家家戶戶採買豐富年菜年貨，歡喜迎兔年。闔家團圓總會準備山珍海味、澎湃豐盛的菜餚宴請家人，花蓮縣衛生局提醒，市售的年菜多為大魚大肉，過度加工精緻，比較高油、高鹽、高熱量，享用年菜的同時，也無形增加身體負擔。花蓮縣社區營養推廣中心營養師針對民眾年節自行製備或選購年菜提出「五技巧」建議，讓家人吃得美味健康，闔家平安過新年。

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▲▼傳統年菜建議多將全榖、蔬菜、水果及堅果等食材納入選項，尤其注意菜、肉的比例搭配。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，傳統年菜既美味又應景，勢必要大快朵頤一番，但也建議多將全榖、蔬菜、水果及堅果等食材納入選項中，尤其注意菜、肉的比例搭配，為了鄉親吃得營養均衡無負擔，花蓮縣社區營養推廣中心提出年菜把握「五技巧」建議：

技巧一、傳統年菜適量吃傳統年菜琳瑯滿目，最受喜愛的佛跳牆、豬腳、東坡肉、獅子頭、雞湯、糖醋魚、炸年糕及米糕等，多以油炸、油煎、糖醋、勾芡、多糖及多醬汁等方式料理，雖美味但隱藏著大量油脂、糖分及熱量，要特別注意食用量。

技巧二、大餐前後選輕食

「一日吃進的量」最重要，歡喜過年總想大吃大喝一番，建議當日如有豐盛大餐，餐前、餐後正餐輕食是很好的選擇，讓你平衡大餐的高熱量。

技巧三、菜2肉1比例佳

最愛的焢肉、五花肉、豬腳、香腸及臘腸等雖然好吃，但也不要忘記多點、多煮幾道青菜，理想的青菜和肉比例是2比1，有困難的話，至少也要達到1比1，增加飽足感外，也可避免肉類及主食過多。



技巧四、原態食物不可少

建議多選擇富含維生素、礦物質及膳食纖維等「維持原態」的全榖及未精製雜糧類，像是紫米、糙米、芋頭、南瓜等，都是很好的食材，而年菜中常見的米糕、八寶芋泥，通常額外添加許多油脂和糖製作，建議酌量攝取即可。

技巧五、零食適量聰明吃

吃飽了卻常常覺得「嘴饞」嗎？建議以當季應景新鮮水果（如茂谷柑、鳳梨、蜜棗、甜柿）、堅果取代過年常吃的零食，選擇低熱量的低卡果凍、蒟蒻條、無鹽海苔。如果想吃洋芋片、花生糖等零食時，可選擇小包裝取代一整包、跟親友分享或使用小碟子抓好一次要吃的量，都是很好的方式。





朱家祥指出，春節團圓聚餐請留意飲食安全衛生，遵守預防食品中毒的「五要原則」，包含要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度等，才能食的安心健康又加分。在享受美食之餘，邀請家人朋友們一起健走做運動，適量的運動消耗年節期間額外攝取的熱量，維持身體健康，動如脫兔。