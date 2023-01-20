最長10天春節連假！東北角恐湧現人車潮　瑞芳警將分3階段管制

▲春節東北角恐湧現人車潮，瑞芳警將分3階段管制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假長達10天，由於疫情趨緩，許多民眾在長達10天連假期間勢必舉家出遊，東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道路，在元旦連假勢必將湧入人車潮，新北市政府瑞芳警分局特別規畫春節期間連續假期加強交通管制計畫，請民眾務必遵守警方指引。

瑞芳警分局表示，春節連續假期期間，金瓜石、九份地區及台二線，預期有大量遊客及車潮湧入，警方將透過三階段管制措施，利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量。屆時若中央疾管局因應防疫需求通報人潮管制時，將配合進行交通分流管制措施。此外，台二線往返車流量大，用路人可多利用清晨等離峰時段，警方也將加強沿線違規取締，若是發現車流壅塞情形，請通報警方，將啟動快速到位機制，迅速到場疏導車潮。

春節連續假期金瓜石、九份等景點交通管制資訊：【一般管制】管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行；【A級管制】當九份地區停車場停車量達8成（約300部自小客）時，將請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛（大客車及小客車80部）並轉搭接駁公車。

【雙A級管制】若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。另春節期間，若有私人停車場違規攬客及收費紊亂情形，請旅客可通報1999專線，屆時警方將配合交通局前往執行取締、稽核。

此外，客運業者將每日視旅客數機動調度各景點接駁班次、連假期間內也將暫停非緊急狀況道路施工申請。新景點猴硐自行車道在1月21日（除夕）至1月23日（初二）期間不開放，平溪地區106 線十分街口禁止遊客上下車，同時加強取締九份隔頂停車場周邊違規迴轉、逆向行駛等情事，避免造成交通阻塞。

瑞芳警分局呼籲民眾，由於疫情關係，請務必遵守中央流行疫情指揮中心指引，並配合區公所與警方的疫情管制措施，進行分流疏導，以維護個人及家庭健康。