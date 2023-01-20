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快訊／疫情連11降！小年夜本土+17869、增61死　30多歲男確診1周亡

▲▼1/3中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

本土疫情連11天降！中央流行疫情指揮中心今（1/20）日公布國內新增17869例本土個案，另增349例境外移入，確診個案中新增61例死亡，今日新增的病例數較上周五少3515例，減少約16.4%。

指揮中心表示，今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，有慢性脊椎疾病史，未曾接種新冠疫苗，1/9新冠快篩陽性確診，因持續身體不適，1/15至急診就醫，檢查有肺炎及呼吸窘迫，插管收治專責加護病房隔離並使用呼吸器及瑞德西韋、類固醇等藥物治療，因病況惡化於1/16過世，死因為新冠病毒感染合併敗血症及急性呼吸窘迫症候群。

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▲▼0120疫情圖卡。（圖／指揮中心提供）

▲今天本土疫情續降。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之17,869例本土病例，為8,153例男性、9,705例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,712例)，高雄市(2,179例)，桃園市(2,121例)，臺北市(1,976例)，臺中市(1,893例)，臺南市(1,529例)，彰化縣(734例)，新竹縣(505例)，新竹市(499例)，苗栗縣(414例)，屏東縣(356例)，基隆市(335例)，雲林縣(311例)，宜蘭縣(293例)，南投縣(252例)，花蓮縣(205例)，嘉義縣(193例)，嘉義市(141例)，臺東縣(100例)，金門縣(65例)，澎湖縣(40例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為35例男性、26例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月24日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於去年10月24日至今年1月17日。

▲▼0120疫情圖卡。（圖／指揮中心提供）

▲中重症和死亡個案情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增349例境外移入個案中，為203例男性、146例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月20日至今年1月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,363,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,058,303例排除)，其中9,302,697例確診，分別為46,534例境外移入、9,256,109例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,038例COVID-19死亡病例，其中16,018例本土，個案居住縣市分布為新北市3,120例、臺北市1,749例、臺中市1,714例、高雄市1,585例、臺南市1,195例、桃園市1,180例、彰化縣1,037例、屏東縣625例、雲林縣523例、南投縣516例、苗栗縣441例、嘉義縣419例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市270例、花蓮縣268例、新竹縣265例、臺東縣199例、新竹市176例、澎湖縣40例、金門縣38例；另20例為境外移入。

▲▼0120疫情圖卡。（圖／指揮中心提供）

▲▼中國入境及小三通採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲▼0120疫情圖卡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。
 

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