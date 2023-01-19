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正在等當兵！「行政院突轉3000多元」他見備註2字驚呆　原因曝光

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲突收到「行政院發錢」款項，讓原PO驚呆了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家期待著年後可領6000元大紅包！一名網友則驚呼，安心上工的薪資都是每月4日入帳，怎料昨（18）日意外收到行政院所發的3000多元，且上頭也備註薪資，讓他非常困惑。文章曝光後，有人猜測是年終獎金，事後釣出內行表示，確實是薪資沒錯，「說要給安心上工過好年，1/10前的，要在1/18前匯出去！」

一名男網友在Dcard表示，為了等當兵，目前在做「安心上工」的工作，怎料昨天帳戶跳出入帳通知，備註還寫著行政院發「薪資3467元」，讓原PO驚喜又驚嚇，「很疑惑這筆錢怎麼突然發進來？」

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原PO說，照理薪水是每月4日才入帳，而1月4日也領到6281元的薪資，也沒有特別註明行政院發，因此好奇求問「請問有人有頭緒嗎？」

文章曝光後，網友也熱議，「會是年終嗎」、「來路不明的轉帳，請打去銀行問，還有建議先不要去領錢，不然過幾天變警示帳戶就好笑」、「看你在哪兒做的安心上工」、「可以打去人事問看看喔」。

有知情網友解答，「說要給安心上工過好年，所以1月薪水要分成『1/1～1/10還有1/11～1/31兩次支付』，1/10前的，要在1/18前匯出去，真的不知道是在整誰」、「這次先發了1/10前的薪資」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友解答了。（圖／翻攝Dcard）

受到疫情影響，行政院有祭出相關振興措施，其中協助產業／護勞工部分，就有原PO從事的「安心即時上工」的計畫，如下：

1. 助產業：提供餐飲業、服務業（如會展、機場商業服務設施業及小三通相關業者、藝文產業）、運輸業（如航空業者、國道及公路客運業）及觀光等產業相關振興或營運補助。

2. 護勞工：過去疫情期間針對減班休息勞工所推出的「充電再出發訓練」、「安心就業」、「安心即時上工」等計畫、協助失業勞工的「安穩僱用計畫」，以及協助青年尋職與穩定就業措施，均將延長至112年6月底。

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