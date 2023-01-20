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雲林醫療安心年　春節各院所服務時間看這裡

▲春節連假雲林醫療門診一覽表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林春節連假醫療不打烊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

年節到，返國民眾驟增，近期國內疫情再度微升溫，雲林縣政府為利COVID-19確診民眾於農曆春節期間可獲得適當醫療照護，符合資格病患可及時取得公費抗病毒藥劑，降低重症風險，目前，雲林縣衛生局已協調全縣醫療院所春節期間提供實體門診、視訊看診及抗病毒藥物調劑等服務，讓鄉親安心過年。 

雲林縣衛生局指出，春節期間照常發放密切接觸者家用快篩試劑，確診者同住親友於自主防疫0+7期間，如有快篩試劑領用需求，可至各衛生所免費領用每人4劑家用快篩試劑，確診者同住親友於自主防疫期間，無症狀者，須備有2日內快篩陰性證明才可外出，外出時須遵守自主防疫規範，期間應儘量避免接觸重症高風險對象，如為陽性時，則洽詢醫療服務。
 
衛生局表示，除了新冠肺炎疫情之外，春節假期亦是流感等呼吸道疾病和病毒性腸胃炎的流行高峰期，雲林縣衛生局整合春節初一至初三基層診所的看診時間供民眾查詢，避免大家湧向醫院急診室塞爆醫療量能。此外，更協調台大雲林分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院及北港媽祖醫院等四大醫院提供視訊診療及24小時就醫諮詢服務。

春節期間有COVID-19看診等需求的民眾可逕上雲林縣衛生局網站查詢相關資訊

臺大醫院雲林分院農曆春節門診公告：2023年1月23、24日(初二、初三)兩院區門診皆停診；1月25日(初四)兩院區開設春節特別門診；1月26日恢復正常門診。確診者視訊門診服務：01月20日-29日，掛號時間上午08:00-10:30、下午13:00-15:00，掛號電話 0972655309，領藥方式需由親人協助到院領藥。

中國醫藥大學北港附設醫院：2023年1月21、22、23（除夕至初二）停診；1月24、25、26、27日（初三至初六）上午及下午正常門診、夜間停診。

成功大學醫學院附設醫院斗六分院：2023年1月21、22、23、24（除夕至初三）門診休診，各項領藥、檢查、檢驗及復健治療停止服務。1月25日（初四）上午開立春節特別門診，內科、外科、精神科。

▲春節連假雲林醫療門診一覽表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假確診雲林視訊門診一覽表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假雲林醫療門診一覽表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假確診雲林視訊門診一覽表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假雲林醫療門診一覽表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假雲林各衛生所「密切接觸者」快篩試劑發放時間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假雲林醫療門診一覽表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假雲林西醫診所服務時段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假雲林醫療門診一覽表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節連假雲林中醫、牙醫診所服務時段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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