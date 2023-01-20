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2023桃機喜迎解封後首次春節假期　單日旅運量2年多來首破9萬

▲▼桃園機場,機場公司,疫情,旅運量。（圖／機場公司提供）

▲桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時。（圖／機場公司提供，下同）

記者張惠媛／桃園報導

農曆新年將至，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今（2023）年春節疏運期間（1/19～1/30），出入境高峰將落在收假前兩日（1/28），預估約為9萬4,000人次，是自2020年2月以來首度突破9萬人。今年截至1月16日，客運量為96萬1,761人次，較去年同期增加1,532%，約為疫情前（2019）同期的48.28%，出入境人數明顯復甦。機場公司將於疏運期間成立應變小組，持續依旅客人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度。

▲▼桃園機場,機場公司,疫情,旅運量。（圖／機場公司提供）

▲桃園機場2022年客運量為534萬人次，較2021年增加488%，約為疫情前2019年的11%，逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。

機場公司表示，自去年10月13日國門解封以來，國際商務及旅遊需求持續增加，桃園機場逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。統計2022年營運數據，客運量為534萬人次，較2021年增加488%，約為疫情前2019年的11%；航機起降為11萬2,440架次，較2021年成長5.3%；貨運量為253萬8,768公噸，較2021年減少9.72%，相較於疫情期間疫苗醫藥及消費電子等急單貢獻出的高基期，今年全球經濟轉向，製造業庫存周期拉長，隨著客運腹艙運能回歸，消長之下仍較疫情前（2019）相比年增16.33%。展望2023年，機場公司持續看好旅運復甦推升營運，預估年客運量將可達1,500萬至2,000萬人次。

▲▼桃園機場,機場公司,疫情,旅運量。（圖／機場公司提供）

▲根據機場公司預報資料顯示，桃園機場2023年春節疏運出入境高峰將落在1月28日，約為9萬4,000人次，是自2020年2月首度突破9萬人。

桃園機場即將迎來疫情解封後首次的春節假期，機場公司於1月初即啟動整備作業，邀集航空公司、地勤公司、CIQS、聯外交通及商業服務廠商等單位商討疏運計畫，擬定措施，春節疏運期間初估每日運量約5～6萬人次，後續將依據整點預報系統掌握各整點之入、出境及轉機人數，執行人流動線監控，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，配合檢疫措施，協助旅客順利通關。

近期農曆春節將至加上國境解封，商務交流與海外旅遊陸續恢復，出境旅客再次湧現，其中東北亞、東南亞航線明顯復甦，也連帶使得第一航廈人潮增加較為顯著。為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，機場公司亦呼籲旅客：

1. 善用智慧化服務 

機場公司指出，歡迎旅客多加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，自主掌握時間，加速出境報到效率；入、出國多多使用自動查驗通關系統，直接於通關閘道內註冊，註冊後即可直接通關，且終身均得使用，即使更換護照，也無需重新註冊，讓旅途更加輕鬆舒適。

2. 多加搭乘大眾運輸工具

 桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時。若想直達目的地，旅客也可選擇機場排班計程車或租賃車，機場公司提醒，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。

3. 預先確認電子用品攜帶規定

為維護飛航安全，行動電源應攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機，目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可攜帶上機，但不允許託運。（註）

4. 減少複查出國安檢更順暢

 通過安檢金屬探測門前，請先將身上之厚重外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

5. 自中國直航／經港澳轉機入境務必配合相關防疫措施

搭乘來自中國地區航班旅客，抵達桃園機場時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測後，再依正常流程入境；自中國啟程經港澳轉機入境的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。請旅客返臺必須事先瞭解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。

6. 出發前請確認護照效期及各國防疫規定

國人於出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境之相關防疫規定。

經歷疫情艱辛，桃園機場全體工作人員在眾多壓力之下齊心協力、守護國門，機場公司特別感謝行政院、交通部、指揮中心與桃園市等各級政府機關的指導協助，以及社會各界的支持。

註：旅客攜帶鋰電池大於100瓦特小時且小於160瓦特小時須經航空公司同意，數量限制為2個。

▲▼桃園機場,機場公司,疫情,旅運量。（圖／機場公司提供）

▲為維護飛航安全與加速疏運效率，機場公司提醒旅客，預先確認相關規定，減少複查出國安檢更順暢。

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