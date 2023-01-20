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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人物／挽袖扛國政　蘇貞昌在亂局中勉力讓台灣站穩腳步

▲行政院長蘇貞昌於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌19日再向蔡總統表達請辭閣揆。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌19日在總預算通過後，再向總統蔡英文請辭。面對黨內外逼宮聲浪，蘇貞昌在臉書自述，1126敗選當夜就向蔡英文請辭，但蔡總統兩度慰留，他考量到總預算尚未通過，此刻走人，必致政局動盪不安，所以只能堅此百忍、頂住笑罵，為穩住行政團隊而留任，藉以明志絕非戀棧權位。而回顧被蘇形容為意外的這4年，擋下非洲豬瘟、通過同婚立法，接著又面對百年大疫，這段考驗不斷的時刻，他勉力讓台灣站穩腳步。功過雖未定，但已有其歷史地位。

投入政壇超過40年的蘇貞昌，自黨外時期就一路奮鬥到參與創立民進黨、擔任地方首長、立委、行政院長，從政歷練豐富。律師性格的蘇善辯、敢鬥，常在備詢台上與立委唇槍舌劍，甚至反質詢立委，雖是勇於捍衛政策，卻也留下不少爭議。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 朝野大戰 蘇貞昌站上備詢台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌在朝野混戰中站上備詢台。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌首次擔任行政院長是在2006年1月25日到2007年5月21日，任期481天，那是陳水扁執政時期；第二次任期從2019年1月14日起算到2023年1月19日，任期至少1465天。這次二度回鍋閣揆，單是第二任的任期就已是台灣總統民選以來的新高，加起來超過5年，絕對是一個難以追趕的紀錄。

蘇貞昌這次回任行政院長，隨即展現執行力，以行李全面檢查的手段挺過非洲豬瘟，接著拆解南方澳大橋斷裂事故、強化全國橋梁體檢維修，之後堅持通過同婚，幫忙總統蔡英文在困局中連任、拿下史上最高的817萬票。而本來預期民進黨會大敗的四大公投，也以四個不同意過關，穩定國內局勢。

內政方面，在大環境有新冠肺炎疫情侵擾下，蘇貞昌穩住台灣擋住疫情，並吸引資金回台，讓台灣股市創新高、攻上萬八時間最久，經濟成長世界第一、國家競爭力史上最好，稅賦也連續3年超徵、一年比一年多。

同時，還要面對中國一波一波的斷交策略、文攻武嚇，共機共艦繞台、突襲禁止台灣食品進口等，蘇貞昌都用強硬的姿態守護台灣，並獲得國際友邦綿延不斷的支持，大大提升台灣的國際能見度。

▲行政院長蘇貞昌於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲拿著撞球桿宣傳政績，已經成為行政院長蘇貞昌的「標配」。（圖／記者林敬旻攝）

幕僚說，行政院長的高度是要帶領整個國家往前走，在政壇打滾多年、歷練豐富又完整的蘇貞昌，二度回鍋依舊充滿活力與熱情；更重要的是，沒有人比蘇更熟悉政策執行面的關鍵，推動起來游刃有餘、切合重點，更在疫情衝擊下帶領台灣再創經濟高峰。

幕僚觀察，蘇貞昌專注力高、行動力強，上任4年與各部會間培養出一定的默契，分工協調、配合支援的調配都相當順暢。此外，蘇也相當注重分工合作，很重視各部會的主動性、即時反應，最常掛在嘴邊的一句話就是「沒什麼人比什麼人更厲害（台語俗諺）」，做得不好隨時檢討，就是他做事的態度。

有幕僚觀察，不同於外界的「酷吏」形象，蘇貞昌其實相當願意給幕僚發揮空間，也能包容犯錯，但關鍵在於「不二過」。此外，幾乎有公開行程就會安排受訪、時常親上火線回擊時事，也是不同於過去歷任行政院長的地方。

過去蘇貞昌與蔡英文不時會傳出不和，但近來此類風聲減少，更多的是「蔡蘇體制」互利共生。治軍嚴謹的蘇貞昌受到蔡英文信賴，放心把內政交給蘇處理；而有了蘇的督軍，蔡也能更專注在拿手的外交事務上。這樣一內一外的默契搭配，是台灣能在近年動盪不安的局勢中得以站穩腳步的關鍵。

但蘇貞昌主導性強，在人事案上多次展現強勢作風，大小人事案都要一把抓，也造就「大院長小部長」的情況，甚至被貼上「霸道」的標籤，過去在警界人事案上與前內政部長徐國勇的角力、上任後堅持任用因慶富案下台的廖燦昌當第一金控董座，就備受各界討論。

▲行政院長蘇貞昌於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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