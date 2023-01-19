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快訊／蘇貞昌請辭！　蔡英文首發聲：年後新內閣團隊就定位

▲▼蘇貞昌、蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蘇貞昌、蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者詹宜庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌19日下午向總統請辭，並對外宣布將率領行政團隊總辭。總統蔡英文稍早在臉書發文預告，她將在農曆年期間啟動內閣調整作業，如果有正式定案會盡速、陸續向國人報告，過年後也會讓新的內閣團隊，在最短時間迅速就定位，使各項國政無縫接軌、順利推動。

蔡英文19日透過臉書發文表示，今為年假前的最後一個上班日，立法院三讀通過今年度中央政府總預算，除了感謝立法院朝野各黨團的監督與支持，讓總預算案順利通過，使政府後續各項工作能夠順利展開，更要感謝蘇貞昌所率領的行政團隊，在行政、立法部門不斷溝通下，完成史上最大規模的中央政府總預算審查，通過了前瞻計畫第四期預算；行政團隊展現高效率，將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，在最短時間內提交立法院審議。

蔡英文提醒，明天就是小年夜，相信已經有很多人在返鄉過年的路上，而年假提前一天從小年夜開始，讓大家更好安排返鄉與旅遊的時間，就是蘇院長上任後推動的政策，「蘇院長一直都從人民的角度做事，用心為人民的需要著想，一個小小的改變帶來大大的方便。」

蔡英文回憶，執政四年多當中，有三年多的時間，台灣籠罩在全球的百年大疫當中，而全球的政經情勢，也正歷經重大的轉變；同時也遭逢過極端氣候所帶來的百年大旱。她說，每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支撐國家穩定的關鍵力量，「在他帶領行政團隊全力以赴，全體國人共同努力下，我們挺過來了。」

蔡英文透露，蘇貞昌上任第一天就守住非洲豬瘟到現在，從最早警覺疫情到守住疫情，「我們不只挺過來了，還維持了經濟穩定成長、穩住正常生活」。另外，這幾年「台灣」是國際熱門關鍵字，是世界關注支持的熱點，在這四年多以來，蘇貞昌更是推動台灣進步的重要力量，過去幾十年做不到的「班班有冷氣」，蘇貞昌一年多就做到了；原本需要十年的屏鵝公路纜線地下化工程，蘇貞昌半年做到了；等待了四十年的環島鐵路電氣化，蘇貞昌也完成了南迴鐵路的最後一哩路。

「蘇貞昌總是化不可能為可能！」，蔡英文指出，這四年多來，加薪、減稅、增福利，政府歲計賸餘還能夠連續四年突破一千億，過去做不到的，蘇貞昌都做到了。然而，去年底選後，蘇貞昌曾經多次向她表達請辭，她都希望他能留下來繼續一起打拚，「今天總預算案通過後，蘇院長也再度向我當面請辭，並且跟我說，希望讓總統有寬廣的空間，為國家開展新局，讓台灣繼續前進。」

蔡英文表示，她將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊若有正式定案，也會盡速、陸續向國人報告，在過年後讓新的內閣團隊在最短時間迅速就定位，使各項國政無縫接軌、順利推動。

最後，蔡英文也承諾，現在的內閣團隊會負責任地堅守崗位直到最後一刻都不會鬆懈，政府服務不會打烊，一定會讓全體國人安心過好年。她十分感謝所有堅守崗位的內閣成員和公務團隊，在過年期間，犧牲與家人團聚的時間，照顧國人的生活，守護國家的安全。

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