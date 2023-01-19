「蘇院長挑的擔子有多重我最了解」　蔡英文嘆：為我扛下許多壓力

▲蔡英文、蘇貞昌。（合成圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌19日下午向總統請辭，總統蔡英文稍早在臉書發文表示，蘇貞昌曾經多次向她表達請辭，她都希望蘇能留下來繼續一起打拚，因為「蘇院長挑的擔子有多重，我最了解；而要挑起這樣的重擔，不能靠優雅的姿勢，而是靠堅定的決心」，更大讚蘇貞昌總是化不可能為可能，幫她扛下許多壓力。

蔡英文19日透過臉書發文表示，民進黨執政已經邁入第七年，過程難免挑戰重重，但她非常感謝蘇貞昌，願意在四年多前的艱困時刻扛下重擔，總是站在第一線幫她扛下許多壓力。蘇貞昌從接任的那一刻起，就忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用他的魄力、執行力、意志力撐起行政團隊，讓她更有力量專注於外交、國防、兩岸的事務，為台灣打下更堅韌的基礎，撐出更寬闊的國際空間。

「蘇院長挑的擔子有多重，我最了解；而要挑起這樣的重擔，不能靠優雅的姿勢，而是靠堅定的決心。」蔡英文強調，這四年多來，每當面對困難的決策，蘇貞昌都是支持她的最大力量，無論是婚姻平權法案，到開放美豬、美牛、日本食品的進口，以及前些日子的兵役制度改革，「四年前、四年後，面對順境或逆境，蘇貞昌總是支持我說，執政要堅持理想，為了國家，正確的事就要做，壓力再大都要頂下來。」

蔡英文指出，執政四年多當中，有三年多的時間，台灣籠罩在全球的百年大疫當中，而全球的政經情勢，也正歷經重大的轉變；同時也遭逢過極端氣候所帶來的百年大旱，「每當面對艱困時刻，蘇院長都是支撐國家穩定的關鍵力量，在他帶領行政團隊全力以赴，全體國人共同努力下，我們挺過來了。」

蔡英文表示，從蘇貞昌上任第一天就守住非洲豬瘟到現在，也從最早警覺疫情到守住疫情，讓台灣維持了經濟穩定成長、穩住正常生活。另外，蔡英文補充，在這四年多以來，蘇貞昌更是推動台灣進步的重要力量，過去幾十年做不到的「班班有冷氣」，蘇貞昌一年多就做到了；原本需要十年的屏鵝公路纜線地下化工程，蘇貞昌半年做到了；等待了四十年的環島鐵路電氣化，蘇貞昌也完成了南迴鐵路的最後一哩路。

「蘇貞昌總是化不可能為可能」，蔡英文強調，這四年多來，加薪、減稅、增福利，政府歲計賸餘還能夠連續四年突破一千億，過去做不到的，蘇貞昌都做到了。然而，去年底選後，蘇貞昌曾經多次向她表達請辭，她都希望蘇能留下來繼續一起打拚，「今天總預算案通過後，蘇院長也再度向我當面請辭，並且跟我說，希望讓總統有寬廣的空間，為國家開展新局，讓台灣繼續前進。」

蔡英文表示，她將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會盡速、陸續向國人報告，在過年後讓新的內閣團隊在最短時間迅速就定位，使各項國政無縫接軌、順利推動。蔡英文也承諾，現在的內閣團隊會負責任地堅守崗位直到最後一刻都不會鬆懈，政府服務不會打烊，一定會讓全體國人安心過好年。