玉山各服務中心除夕休館　初一起端「原」味好料饗遊客

▲「玉兔迎春樂遊玉山」布農展演系列活動將於春節連假登場。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆新年將至，玉山國家公園管理處指出，塔塔加、排雲等各遊客服務和登山服務中心僅於除夕當（21）日休館1天，其他時間皆正常開放，並安排極具特色的布農文化展演、體驗布農傳統祭儀及集章抽獎等系列新春活動，邀請民眾邀一同來玉山走春、深度享受台灣豐富的自然風貌及人文薈萃。

玉管處表示，從大年初一到初三（22至24日）於東埔溫泉區（廣場、公有停車場及吊橋頭等地）都將舉辦快閃演唱布農樂曲；大年初四及初五（25至26日）上午10時及下午1時30分，於東埔服務中心門前廣場各有1小時布農傳統文化祭儀（報戰功、祭槍祭及令人驚豔的八部合音等）展演，1樓展示館也有「聽我說故事-方光雄布農木雕」特展，來東埔1鄰部落即可體驗布農文化，感受原鄉小農的純樸熱情，或探索周邊雲龍瀑布、東埔溫泉區景點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梅山遊客中心前廣場於大年初二至初四（23至25日）上午10時30分及下午2時30，由在地梅山部落「玉山MASUHUAZ傳統文化藝術團」各舉辦1小時、共6場次《2023–烏尼囊-咪乎咪桑》文化展演：傳統服飾介紹、布農戲劇、青年舞團、巫師治病、祭槍祭、八部合音，並與遊客一同體驗傳統搗小米糕、分食「原」味成果；中心也放映《迴轉生命的脈動~玉山南橫行》影片，民眾還可到「阿米濃梅山露營區餐飲中心」品嚐石板烤肉、吉拿富，採購原鄉紀念品。

南安遊客中心則在初一至初四（22至25日）每日上午9時至下午4時30分，舉辦「南安小熊春遊集章樂」活動：遊客於至服務臺索取集章活動冊，即可在南安遊客中心及遊客中心前田園觀景台等4個主題站搭配任務、闖關集章，藉此傳達保育野生動物觀念，也邀請大小朋友實地走訪南安布農族部落及南安田區有機稻田，體驗百年歷史的八通關越道路人文史蹟魅力，每日獎項有限，贈完為止。

另水里遊客中心在春節每日上下午均舉辦「國家公園×野望影展」國際自然影片放映活動，引進全球最具規模的自然影展「Wildscreen」影展影片，歡迎對世界各地不同的生態觀察角度有興趣的民眾觀影，也共同為自然環境及生物多樣性的延續而努力；中心還有全新開幕營運的「八通關‧米富米沙（亦即玉山歡迎您）」商店，可細品茶飲、咖啡、美景，也能採購各式國家公園的精美出版宣導品。

有關上述活動詳細資訊，歡迎至玉管處官方網站（https://www.ysnp.gov.tw/）及官方臉書查詢。