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宜蘭年假開放身心障礙者領快篩　確診者及家屬可領防疫包愛心袋

▲宜縣府年假期間仍開放身心障礙者領取快篩試劑，以及確診者及其家人的防疫包及愛心袋領取服務。（圖／記者游芳男攝）

▲宜縣府年假期間仍開放身心障礙者領取快篩試劑，以及確診者及其家人的防疫包及愛心袋領取服務。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府守護縣民健康，春節防疫醫療不打烊！除加發快篩劑讓學生過寒假，而各鄉鎮市衛生所於年假期間的週一至週五（1月20日、1月23日至27日）上午9至12時，也開放身心障礙者領取快篩試劑，以及確診者及其家人的防疫包及愛心袋領取服務。

新冠肺炎疫情仍未趨緩，農曆春節假期將至，為因應長達10天的假期，宜蘭縣長林姿妙已責成相關單位啟動春節期間相關防疫及醫療應變措施，特別要求衛生局協調各醫療院所及藥局的開設時間、並落實急診支援與病房調度機制，以維持醫療服務量能，確保民眾就醫權益，讓縣民能安心過好年。

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林姿妙表示，由於春節期間民眾旅遊及返鄉等人流來往增加，但年節期間病毒沒有假期，威脅依然存在，感謝所有醫事人員及醫療相關工作人員於春節期間，犧牲假期堅守工作崗位，提供縣民優質而便利的醫療服務。各鄉鎮市衛生所於年假期間（1月20日、1月23日至27日）上午9至12時，也開放身心障礙者領取快篩試劑，以及確診者及其家人的防疫包及愛心袋領取服務。

縣府除了持續推動「1+1更放心〜快篩加碼」方案外，更針對所屬各級學校及公私立幼兒園學童再加碼發放每人1劑快篩試劑；讓學童在寒假期間，如有發燒、急性呼吸道感染、身體不適等症狀，均能在第一時間進行居家快篩，積極守護自身及家人的健康。

同時，寒假期間為降低校園內病毒傳播風險，各校校園雖持續開放，但請各校於寒假期間視場域性質進行體溫量測，室內空間（室內場所）除教育部規定之除外情形，應全程佩戴口罩，室外空間（室外場所）亦建議佩戴口罩。

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