LIVE／春節後有望「室內脫口罩」　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（1/19）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情及防疫措施。明起就是春節，指揮中心先前透露年後研擬第二階段的口罩鬆綁，室內改為「正面表列室內需要戴的地方」，其他部分由民眾自主決定是否戴。另外，新冠肺炎也將從第五類法定傳染病改為第四類或通報定義修改。

第三波Omicron疫情快上快下，王必勝在周一的疫情記者會上表示，目前研判已經過了高峰。指揮中心昨日公布國內新增20768例本土個案，較上周三少4,477例，減少約17.7%。

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全球陸續鬆綁相關防疫政策，日本方面傳出政府正研議是否將新冠降為流感等級傳染病，同時考慮取消室內佩戴口罩規定，最快在今年春天修改防疫指引。而台灣也有望跟進日本，王必勝表示，新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類或通報定義修改，目前仍依照原訂計畫，春節之後開始積極行動，至於口罩部分也一樣，第二階段開放措施過去幾天積極討論，希望春節過後宣布、實施。

國內已經於去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，室內則應維持戴口罩，惟符合6大條件時可以免戴。第二階段口罩鬆綁，王必勝進一步指出，主要是正面表列室內需要戴的地方，例如醫院、長照機構，其他部分由民眾自主決定是否戴，但細節還要討論，像現在歐美也都是類似作法。



