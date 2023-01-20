過年加菜金來Yahoo奇摩APP拿　天天送祝福再抽萬元紅包好運領不完

▲自己紅包自己賺，春節期間打開Yahoo APP就有機會抽萬元紅包。（圖／Yahoo奇摩提供，下同）

消費中心／綜合報導

農曆新年就要來了，一想到可以揪親朋好友到處玩好玩滿，或是宅在家好好休息補足元氣，就讓人開心、興奮到模糊！新春耍廢，沒事滑一下手機，絕對要把握新年第一波小確幸，Yahoo奇摩好朋友會員直接打開APP就對了，除了可以抽新春好運賀卡，還有機會幸運中大獎賺到萬元紅包，過年霸氣澎湃加大年菜，「兔」來運轉旺一整年！

過年放假要幹嘛，當然就是下載Yahoo奇摩APP，1/19 10:00～1/26 23:59期間每天打開領好運，就能得到新春限定賀卡，讓你隨手轉發貼文或分享到限時動態來拜年，讓好友們不管身在何處，都能夠接收到這份滿載心意的祝福，同時也能為自己開運招財賺紅包，最大獎是人人都想要的超贈點10,000點，1點等於現金1元，每日1名，共抽出8名幸運兒，可於Yahoo奇摩購物中心、超級商城、拍賣3大平台消費時使用，折抵金額無上限，到時就拿這一包去添購3C好物，或買新衣、潮鞋各種夢幻逸品，新年幫自己換上新行頭。

除了天天抽萬元紅包，及旅日掃貨必買的Bic Camera折價券，免稅再享折扣，最高激省17%，划算到不用到處比價，一次就把想要的廚房、美容小家電、吸塵器、烤箱、電子鍋等全部買齊搬回家。另有還有奇摩值最高1,000點，可以兌換吃喝玩樂豐富專屬好康，新的一年就用咖啡、美食、電影、餐廳優惠打造每日好心情

▲新春打開Yahoo奇摩APP，完成指定任務領取賀卡，還可天天抽萬元紅包。

只要是Yahoo奇摩好朋友會員都可以免費參加，記得下載/更新最新版Yahoo奇摩APP，登入之後，於活動期間解鎖「新春領賀卡 抽萬元紅包」指定任務，完成新春快問快答並領取奇摩值，即可獲得抽獎資格至會員兌換中心，免費參加當日「萬元紅包天天抽」活動一次。官方也貼心設計了兩大活動傳送門，好朋友會員可從以下任一路徑進入：

路徑1：自 Yahoo奇摩App 首頁下方，點選「抽萬元紅包領好運」進入活動 ，新春賀卡出現後，點擊下方「驚喜限定」領取8點奇摩值，並進入兌換中心抽獎

路徑2：至 Yahoo奇摩App > 會員中心 > 奇摩值任務，點選「新春領賀卡 抽萬元紅包」進入活動 ，新春賀卡出現後，點擊下方「驚喜限定」領取8點奇摩值，並進入兌換中心抽獎。

兔年迎鴻運，快來Yahoo奇摩體驗好運擋不住的滋味，不但有萬元紅包，還能送祝福給親朋好友，滿滿的新春內容陪你一起過新年，活動方式也很簡單，無論是躺著玩、坐著玩，手指滑一滑就有好運到，新春大吉大利，從年初旺到初尾！

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