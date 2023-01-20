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南消平安兔現身夜市賀新春　夜市直播攤宣導防火防災

▲台南市消防局第五救災救護大隊，於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五救災救護大隊，於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊，結合大灣義消分隊及大灣婦女防火宣導隊於19日晚間5時起到9時止於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。

▲台南市消防局第五救災救護大隊，於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣導主要目的在於喚起民眾災難逃生及預防概念，藉由各項防災介紹，強化自身防災意識及保安警覺，並提醒民眾，在家中應注意用火用電安全、自行安裝住宅用火災警報器、火災逃生避難原則、卡式爐及電器使用安全注意事項、防範一氧化碳中毒注意事項。此攤位不僅讓現場逛夜市的民眾聽講，亦有設備線上直播，讓線上觀眾朋友聽取消防安全知識。

▲台南市消防局第五救災救護大隊，於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場由大灣分隊隊員扮演兔年兔寶寶吉祥物「消防平安兔」，並由大灣婦女防火宣導隊擔任兔女郎化身宣導親善大使，現場並準備了多項獎品給認真學習防災知識的朋友。

▲台南市消防局第五救災救護大隊，於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，農曆春節將至，防災意識仍然不可鬆懈，本次宣導項目精彩、活潑，透過直播講解讓民眾對消防知識更新、對防災觀念有所增長。活動特別感謝消防局第五大隊、大灣分隊、大灣宣導隊共同舉辦、精彩的宣導活動，也感謝永大夜市出借場地，他跟市民朋友拜個早年，祝各位新年新春兔來報，金兔銀兔福兔到。

▲台南市消防局第五救災救護大隊，於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，春節期間，各消防隊不打烊，繼續為市民把關，本次在新年前夕特別在人潮眾多的永大夜市舉行擺攤宣導，以新穎E世代直播方式，效果十足，透過宣導，加深防災觀念，尤其新年將至，防災意識仍然不可鬆懈。

▲台南市消防局第五救災救護大隊，於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五救災救護大隊，於永康區永大路夜市設攤，向夜市民眾講解消防安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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