13歲兄妹提告父親「侵占」7.5萬元壓歲錢　法院判：該還！

▲大陸一對13歲的兄妹向父親討回壓歲錢不成，一狀告上法院。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

一名周姓父親在2020年以代為保管名義將兩名子女的16800元人民幣（約7.5萬元新台幣）壓歲錢拿走。此後，這對兒女多次向父親討要不成，遂一狀告上法院，要求父親把壓歲錢交還。江蘇邳州法院近日作出判決，由於周姓父親與太太離異後，一對兒女由太太撫養，壓歲錢應由太太監管，認定周姓父親須返還壓歲錢。

▲取走壓歲錢的父親被法院判決，要把錢返回兒女。（示意圖／CFP）

《光明網》報導，江蘇省徐州市中級人民法院微信號消息，周某（男）與吳某（女）婚後育有一子周某翔（13週歲）、一女周某菲（13週歲），後兩人離婚，兩子女均由吳女士撫養。2020年1月26日，周某以代為保管名義將兩名子女16800元（人民幣，下同）壓歲錢拿走。

周某翔、周某菲此後多次要求父親返還壓歲錢，周某以各種理由多次拒絕返還。於是，周某翔、周某菲便向法院提告。邳州市法院判決，被告周某於本判決生效後15日內返還原告周某翔壓歲錢8000元；返還原告周某菲壓歲錢8800元；駁回原告周某翔、周某菲其他訴訟請求。

判決書稱，案涉的壓歲錢應分別屬於兩名原告合法的個人財產，兩名原告系未滿18歲的未成年人，作為兩名原告的父母是法定監護人，均有保護兩名原告的人身權利、財產權利以及其他合法權益等職責。

兩名原告的母親吳某與被告離婚後，兩名原告由母親吳某直接撫養，現兩名原告經其母親同意向被告索要其個人財產即壓歲錢，被告應及時予以返還，由兩名原告的母親予以監管。被告經兩名原告催要久拖不予返還，已侵犯了兩名原告的合法權益。