男同學尾隨進廁所！高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

▲ 少女遭男同學尾隨進廁所性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一所頂尖公立高中發生離譜事件，一名女學生進廁所時被一名男同學尾隨，遭對方強壓頭部為他口交，還以手機拍下過程，向其他同學炫耀，沒想到校方知情後不但沒有報警，還為此質問女學生，令家屬氣得一狀告上法院。

《紐約郵報》報導，本案發生於2021年11月4日，受害者當時就讀知名的紐約市實驗室合作研究學校（N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies）11年級（相當於台灣高二），進入學校1樓廁所時遭男同學尾隨進入性侵。

這名男學生堵住廁所出口，要求少女為他口交，在少女拒絕後直接強迫她進入廁所隔間，將她推倒在地，強壓她後腦勺性侵得逞。少女事後才發現對方竟用手機錄下過程，還以影片向其他學生炫耀。

訴狀指控，副校長發現這段影片後竟將少女拉出教室質問，「不顧她是未成年的性侵受害者，也不顧她明顯的情感及心理創傷，強迫她寫下自己的受害過程」，不僅沒有保護受害者，廁所附近也沒有保全或監視器。

少女的父親還提到，他們來自中東伊斯蘭國家，女兒未來若回國恐怕因此被處決，且校方早就知道他女兒過去曾遭受性騷擾，犯案的男學生也早就惡名昭彰，卻沒有採取行動。這家人正尋求賠償，具體金額不明，並要求在法庭上保持匿名。

另根據公立學校評論網（Public School Review），這所學校在紐約排名前5%，數學、閱讀及綜合考試成績在該州所有學校中排名前5%，畢業率也高達95%。