　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男同學尾隨進廁所！高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

▲。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲ 少女遭男同學尾隨進廁所性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一所頂尖公立高中發生離譜事件，一名女學生進廁所時被一名男同學尾隨，遭對方強壓頭部為他口交，還以手機拍下過程，向其他同學炫耀，沒想到校方知情後不但沒有報警，還為此質問女學生，令家屬氣得一狀告上法院。

《紐約郵報》報導，本案發生於2021年11月4日，受害者當時就讀知名的紐約市實驗室合作研究學校（N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies）11年級（相當於台灣高二），進入學校1樓廁所時遭男同學尾隨進入性侵。

這名男學生堵住廁所出口，要求少女為他口交，在少女拒絕後直接強迫她進入廁所隔間，將她推倒在地，強壓她後腦勺性侵得逞。少女事後才發現對方竟用手機錄下過程，還以影片向其他學生炫耀。

訴狀指控，副校長發現這段影片後竟將少女拉出教室質問，「不顧她是未成年的性侵受害者，也不顧她明顯的情感及心理創傷，強迫她寫下自己的受害過程」，不僅沒有保護受害者，廁所附近也沒有保全或監視器。

少女的父親還提到，他們來自中東伊斯蘭國家，女兒未來若回國恐怕因此被處決，且校方早就知道他女兒過去曾遭受性騷擾，犯案的男學生也早就惡名昭彰，卻沒有採取行動。這家人正尋求賠償，具體金額不明，並要求在法庭上保持匿名。

另根據公立學校評論網（Public School Review），這所學校在紐約排名前5%，數學、閱讀及綜合考試成績在該州所有學校中排名前5%，畢業率也高達95%。

ET快訊
蘇貞昌突折返向柯建銘「咬耳朵」　談話內容曝光
快訊／內閣將總辭！王國材低調回12個字
快訊／連假下班注意！國道1號4車連環撞
社區來新保全！竟是大學生兼職　1個月「上8天領1萬多」
台彩加碼9億！命理師提醒「這3生肖」財運極佳
快訊／蘇貞昌率內閣總辭！薛瑞元被問去向妙回4個字
1千是單數不能包？　全場酸爆「紅包禁忌」
又見台版豬仔！詐團拘禁29人　逼開戶騙走8千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男同學尾隨進廁所！高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

伊拉克驚爆踩踏意外！球迷搶入場「人頭塞到不見空隙」　已2死80傷

旅日注意！寒流侵襲日本　北海道東北沿海地區「將現暴風雪」

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

尹錫悅失言引爆南韓伊朗口水戰！　雙方召見大使互嗆

恐怖得來速！女店員伸手找錢「險遭男客拖上車」　擄人拉扯畫面曝

和尚不倫戀上孫女！妒火狂燒「鐵鎚打成重傷」　畏罪輕生曝屍7天

「這魚太大了！」　84公斤壯男出海被「神秘巨怪」拖下船瞬間消失

阿爾登執政5年半！挺過紐西蘭恐攻、疫情挑戰　獲評戰後最重要總理

抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

惡搞學校電腦玩諧音梗XD　李白+蟻后→兩個禮拜以後

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

男同學尾隨進廁所！高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

伊拉克驚爆踩踏意外！球迷搶入場「人頭塞到不見空隙」　已2死80傷

旅日注意！寒流侵襲日本　北海道東北沿海地區「將現暴風雪」

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

尹錫悅失言引爆南韓伊朗口水戰！　雙方召見大使互嗆

恐怖得來速！女店員伸手找錢「險遭男客拖上車」　擄人拉扯畫面曝

和尚不倫戀上孫女！妒火狂燒「鐵鎚打成重傷」　畏罪輕生曝屍7天

「這魚太大了！」　84公斤壯男出海被「神秘巨怪」拖下船瞬間消失

阿爾登執政5年半！挺過紐西蘭恐攻、疫情挑戰　獲評戰後最重要總理

抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

環球小姐俄國佳麗穿「大紅禮服」　烏克蘭佳麗怒斥：鮮血的顏色

食農好好玩／住進宜蘭梅花湖休閒農場　體驗農村生活、享低碳飲食

快訊／蔡英文農曆年間啟動內閣改組　「過年後新內閣團隊迅速就定位」

蘇貞昌將率內閣總辭！國民黨團點3人不適任　他更直言問題出在蔡英文

「生日想瘋一點」辣妹網紅餐廳脫到剩內衣！美照曝：希望沒嚇到大家

興櫃公司今年股東會　應提供電子投票！

蕭煌奇揪眾歌手打造「最新版本過年歌」　只花3天就完成

《想見你》票房破億倒數「彩蛋來了」　台灣獨家片段限定上映

2歲兒一跟人對眼就崩潰大哭！　歐陽靖曝「怪咖命盤」：有點惱怒

蘇貞昌辭行前向柯建銘「咬耳朵」　談話內容曝光

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

國際熱門新聞

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

妹子騎車伸腳急煞　慘摔公車輪下輾斃

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他20年刑

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

紐西蘭總理宣布請辭　任期剩不到一個月

8歲出家當女僧　鑽石商小公主「放棄上億財產」

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

FTX：聲請破產後　有126億元加密貨幣遭駭客竊走

26歲妹子酒駕衝撞民宅大爆炸賠4億

教室被世界最毒蛇咬傷　17歲女30分鐘內死亡

聯準會官員放鷹　美股大跌613點

他買二手櫥櫃「附贈490萬現鈔」

更多熱門

相關新聞

84公斤壯男被「巨魚」拖入海中　瞬間消失

84公斤壯男被「巨魚」拖入海中　瞬間消失

美國夏威夷63歲男子尼特爾(Mark Knittle)近來出海釣魚時，竟然被一條巨魚拖入水中，同伴當時聽到他大喊，「這魚太巨大了」，上前想要幫他拉線時，人瞬間就被拖下船消失，警方目前正在搜尋他的下落。

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他20年刑

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他20年刑

首度！美計畫提供「史崔克戰車」援烏

首度！美計畫提供「史崔克戰車」援烏

墨西哥夜店挖出亂葬崗！47屍裝麻袋隨便丟

墨西哥夜店挖出亂葬崗！47屍裝麻袋隨便丟

女不離棄照護病夫　結果一康復就外遇

女不離棄照護病夫　結果一康復就外遇

關鍵字：

性侵北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟爽抱獎

最美禮生真的脫光了！

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

即／台中台74線28k連環撞　全線封閉搶救中

更多

最夯影音

更多
張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面