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女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他「重刑20年」：竟冷血逃回家

▲▼20歲金姓男大生在仁荷大學性侵20歲女大生，最終導致對方墜樓慘死。（圖／CFP）

▲20歲金姓男大生在仁荷大學性侵20歲女大生，最終導致對方墜樓慘死。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁荷大學去年7月爆發一起震驚社會的性侵命案！年僅20歲的女大生酒醉後，在一棟5層樓校舍內遭到男同學性侵，最後從2至3樓走廊窗戶被對方推倒墜樓，滿臉鮮血全裸倒臥道路，送醫搶救3小時宣告不治，男大生最後才坦承「推人下去」。今（19）日，南韓法院召開一審，判處該名男大生20年徒刑。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓仁川地方法院刑事12部19日開庭，判處因犯下性暴力犯罪處罰特例法（強姦殺人）等嫌疑而遭羈押起訴的20歲金姓男大生20年重刑、須接受80個小時性暴力治療課程，且10年不得在兒童與青少年相關機構就業。

先前警方曾將金某套用準強姦致死罪等嫌疑移送檢方，不過檢方卻認為金某是故意殺人，因為金某明知犯案地點是危險的場所（2至3樓走廊窗台）、恐會導致對方墜樓死亡，卻仍繼續犯案，且犯案後金某冷血逃回家，完全沒有對金某實施任何救護措施，導致對方因錯失黃金治療時間而死亡，因此檢方套用「未必故意」（gross negligence）殺人嫌疑將之起訴。

▲▼仁荷大學女大生從校舍3樓墜樓慘死。（圖／CFP）

▲▼仁荷大學女大生遭性侵後墜樓，現場可發現血跡殘留。（圖／CFP）

▲▼仁荷大學女大生遭性侵後墜樓，現場可發現血跡殘留。（圖／CFP）

檢方曾向法院求處無期徒刑，不過法院卻認為金某並無故意殺人，然而考量到金某將受害者棄置於現場不顧，最終導致其殞命，因此最後判處金某20年徒刑。

據悉，位於仁川廣域市彌鄒忽區的仁荷大學校園去年7月15日凌晨3時50分發生命案，路人發現受害女大生倒臥後門道路，身體全裸一絲不掛、渾身充滿酒氣、頭部流出鮮血、呼吸心跳停止，且衣褲四散在周圍，儘管警消趕抵現場時發現還有微弱呼吸與脈搏跳動，然而送醫搶救3個小時後仍回天乏術。

金某被逮捕後向幾番坦承，確實曾試圖性侵女大生，不過卻矢口否認將對方推下樓，然而在他手機一段約30分鐘完整錄下案發過程的影片曝光後，他便一度向警方坦承，「試圖性侵時推了她（靠在窗戶）的身體」。

 ►女大生全裸墜樓　手機錄下她最後哭喊！男同學爆認了「推人下去」
►女大生遭性侵墜樓　「曝屍1小時」才被發現！男同學竟冷血逃回家

 

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