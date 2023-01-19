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人妻離奇失蹤！尪搜尋「10種處理屍體方法」　整排恐怖關鍵字曝光

▲▼麻州39歲人妻安娜（Ana Walshe）自1月初以來就離奇失蹤，疑似遭到丈夫威爾許（Brian Walshe）殺害分屍。（圖／翻攝自Facebook／Ana Walshe）

▲美國人妻自1月初以來就離奇失蹤，疑似遭到丈夫殺害分屍。（圖／翻攝自Facebook／Ana Walshe）

記者張寧倢／編譯

美國麻州一名39歲人妻4日在家裡莫名失蹤，當時她的丈夫表示，最後一次看到老婆是在新年元旦當天凌晨，說要趕去機場處理工作緊急狀況。然而，警方卻在她家地下室發現血跡、鋸子和斷刀，丈夫還曾在Google搜尋「肢解」、「10種處理屍體的方法」、「如何阻止屍體腐爛」等恐怖關鍵字，但遺體至今仍未尋獲。

▲▼麻州39歲人妻安娜（Ana Walshe）自1月初以來就離奇失蹤，疑似遭到丈夫威爾許（Brian Walshe）殺害分屍。（圖／翻攝自Facebook／Ana Walshe）

▲安娜在臉書上分享許多與丈夫結婚時的甜蜜合照。（圖／翻攝自Facebook／Ana Walshe）

根據美媒ABC報導，三個孩子的母親安娜（Ana Walshe）和47歲丈夫威爾許（Brian Walshe）住在麻州科哈塞特（Cohasset），但1月4日她在華盛頓的同事向當局通報安娜失蹤。雖然威爾許宣稱老婆1日凌晨就搭了共乘汽車前往波士頓機場處理「工作緊急情況」，但調查人員追蹤安娜的手機定位發現，位置仍在家中或是家裡附近，也沒查到任何搭車或登機紀錄。

警方在威爾許一家的地下室發現血跡、一把沾有血液的刀、另一把刀，以及10個垃圾袋。袋子裡裝著血跡斑斑的各種物品，包含鋼鋸、毛巾、破布、清潔劑、地毯、拖鞋、皮夾和安娜的疫苗接種卡。調查人員透露，他們找到的其中一把刀已斷裂，拖鞋上同時發現了夫妻兩人的DNA，而且威爾許被監視器拍到戴著醫用口罩和手術手套，到賣場用現金買了450美元的清潔用品。

▲▼美國麻州47歲男子威爾許（Brian Walshe）被指控殺害並分屍妻子。（圖／達志影像／美聯社）

▲威爾許9日到法院出庭，被指控殺害並分屍妻子。（圖／達志影像／美聯社）

檢察官貝蘭德（Lynn Beland）說，威爾許還被發現在Google上搜尋一連串可疑關鍵字：「10種處理屍體的方法」、「屍體過多久會開始發臭」、「如何阻止屍體腐爛」、「如何防腐屍體」、「離婚的最佳（法律）陳述是什麼」、「把屍體部位放進氨水裡會怎樣」、「鋼鋸最佳肢解工具」、「沒有屍體會被指控謀殺嗎」等。

在安娜失蹤幾天後，威爾許曾回一趟老家探望母親，並宣稱幫母親去商店買東西，但警方沒有找到他去商店的發票或收據，而威爾許母親住的公寓外放置了一個大垃圾箱，警方派遣人力前往這處垃圾箱最終被掩埋的垃圾處理場，進行全面搜查，但至今尚未發現任何屍體。威爾許被指控殺害分屍妻子，現已遭到拘留且不得保釋，並將於2月9日再次出庭受審。

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