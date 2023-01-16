才揚言要告！輔大陳若儀「婚事將重新討論」　小姑爆料被網友狂轟

▲疑是未來小姑的網友爆料，「這樁婚事重新進行討論」。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

還有續集？日前出現一名自稱「輔大陳若儀」的準人妻，因不滿夫家要辦流水席、收回600萬元買房金，氣得喊退婚。此事鬧得沸沸揚揚，雖有越來越多人質疑根本是創作文，但稍早疑似是未來小姑的網友卻再度發文，表示這樁婚事將重新討論。

「輔大陳若儀」和未來小姑隔空開戰，本來進度到退婚就告一段落，怎料卻有續集，小姑爆料準人妻要討150萬元分手費。隨著劇情越來越扯，就讓不少網友質疑是創作文，怎料網路仍出現相關文章，「輔大陳若儀」揚言開記者會，要求台灣司法還她公道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早，疑是未來小姑的網友又在臉書社團「匿名2公社」上發文，透露親家要約時間讓兩家人見面，「對哥這樁婚事重新進行討論」，但事到如今，「這真的還要談下去嗎？」並在文末附上「==」的表情。

貼文曝光後，底下網友的態度顯然已有些反感，「呃～後續不用在（再）報備了吧」、「雙方依然有感情在，後續那就是他們的事情了，小姑可以領飯盒了」、「最好不要，因為我們看得很煩」、「小姑，不關你的事喔！你真的可以去忙你自己的事就好」、「他們就都要談了，這個跟你就沒關係了，讓長輩出面就好了」。更有網友直喊，「反串嗎？截圖拿出來吧，不然大家會質疑a」。

▲文章雖未指名道姓，但網友多覺得是「未來小姑」所發布。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

不過實際上，就算有對話紀錄，也未必代表事件為真，PTT「創世神」杜奕瑾日前就分享工具「Fake Detail」，該網站可以製作出社群軟體的對話紀錄，所以以後大家在爆系社團看到相關對話，要有心理準備，「知道一下有這種東西存在，不用太認真。」

在Dcard上，也有網友整理出10個疑點，包含小姑和Kelly等人都會誤用標點符號、85年次匿名爆料首選非臉書匿名公社、截圖對話工整且有旁白感等。網紅潔哥（李秉潔）同樣也提出質疑，「其實很明顯是社團為了衝流量的創作文欸」，因為內文戰男女、戰南北、戰習俗，還把女人塑造成這種形象，「很明顯就是男生寫的」。

不過，爆系公社管理員當時則反駁潔哥，「想知道作者何不來問我，我開玩笑的，但發文的帳號是女生，還是個漂亮女生，除非...我眼盲看錯，網紅說社團為了流量蹭熱度，我就想問到底誰在蹭誰？」