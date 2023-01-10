一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

▲準人妻引發一場流水席之亂。（示意圖／ingimage）

網搜小組／鄺郁庭報導

「流水席之亂」引來大票看戲群眾，一系列貼文幾乎都出現在臉書「匿名2公社」，今（10）日上午則有人發文，「為什麼一定要流水席？尊重一下可以嗎？」引來一票網友開砲、大翻白眼，「男方那邊都說落幕了還吵什麼？不管是公主本人發文，還是跟風的都一樣」、「好啦！都完結篇了，不要再流水席了。」

「匿名2公社」在上午約8點半左右，出現一篇短短兩個問句的貼文，就有人忍不住開酸，是不是流水席人妻在為自己發聲，「沒出錢就別幻想了a」、「看來妳是沒鬧夠a！流水席怎麼了嗎？流水席再租個婚宴場地，不僅燈光美氣氛佳a，妳懂屁a」「公主a，妳來了呀」、「咱們來看看這位公主a還要崩潰多久？」

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▲一早又出現「流水席戰文」。（圖／翻攝自匿名2公社）

不過，更多網友都砲轟一件事，「還在蹭aaa熱度釣魚，都下檔了，你真的很low欸」、「你好可憐！為了想引起注意用這方式發文……利用別人的家務事來引起關注」、「為什麼你又要反串，有這麼邊緣嗎」、「還在吵？結束了好嗎」、「演戲的都退了，看戲的還不走啊」、「還沒吵完啊？都吃完了打包了，還在玩這話題。」