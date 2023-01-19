真的發錢了！台南市民符合「這條件」領7千元現金　 已直接入帳

▲台南市昨天發錢了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者林悅／台南報導

福兔迎新春之際，為了讓幼兒家長過好年，台南市政府提前發放2至4歲育兒津貼及5歲就學補助，提前於1月18日直接撥款至家長指定帳戶，總計1億4946萬7000元。



市長黃偉哲表示，原有2至5歲幼兒5000元～7000元育兒津貼及5歲就學補助的發放作業時程，都在每月月底前發放。今年市府為配合農曆春年到來，特別提早到1月18日前完成發放，讓全市26952名的幼兒家長過好年，也預祝大家一整年旺兔順利。

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▲為了讓幼兒家長過好年，台南市長黃偉哲指示市府提前發放2至4歲育兒津貼及5歲就學補助，提前於1月18日直接撥款至家長指定帳戶，市府請家長注意是否入帳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，今年1月起全市配合中央推動2項幼兒補助新制，其一為育兒津貼補助不再排富，取消家庭所得稅稅率20％以下才可申請的限制；其二為5歲未就學的幼兒也放寬可獲得補助。2項育兒新制都是每月5000元至7000元的補助額度，請符合資格的家長可至幼兒戶籍地之區公所申請。







教育局表示，為減輕家長育兒負擔，市府自2023年起，除了落實執行2-4歲育兒津貼取消排富、擴大補助未就讀之5歲幼兒外；幼兒就讀幼兒園的費用負擔，也自2022學年度起創新低，第1名子女就讀公幼不超過1000元，就讀非營利幼兒園不超過2000元，就讀準公共幼兒園不超過3000元，第2名以上子女及經濟弱勢幼兒就讀費用更低，甚至免繳費用。



教育局表示，新春新希望，教育局也提出強化公幼競爭力的政策發展方向，包括配合家長需求，延長公幼課後留園時間到6點並提升開辦品質、強化「布可小星球」閱讀平台功能、擴增公幼2歲專班等，全面提供家長更為優質的教保服務。