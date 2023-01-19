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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌去留下午明朗化　蘇巧慧：能為台灣做事是他最高興的事

記者杜冠霖／台北報導

立法院會期19日將結束，行政院長蘇貞昌昨日被問及內閣調整議題，表明今日就會知道結果。對於內閣人事，民進黨立委蘇巧慧表示，她們家的風格就是家人間做的決定都互相支持，是不是改組也還沒確定，這都等院長跟總統討論後再跟大家報告。民進黨立委王定宇也指出，臆測人事跟臆測樂透差不多，總預算審完該怎樣就怎樣，也許到下午就知道了。

▲▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者宋良義攝）

內閣改組傳言甚囂塵上，各界推測，目前有可能接掌新任閣揆的人選是陳建仁，陳建仁組閣甚至被視為是「箭在弦上」。而副閣揆、總統府祕書長這兩個職務，確定將由鄭文燦、前交通部長林佳龍擇一接任。

王定宇表示，內閣改不改組是國人關注議題，最高行政首長變動會影響每個人，這件事非常重要，現在做事的人讓他好好做事，臆測人事跟臆測樂透差不多，任用權在總統，總預算審完該怎樣就怎樣，也許到下午就知道了。

王定宇指出，蘇貞昌院長做得非常好，過去兩三年，經歷疫情、航運價格漲、美中貿易戰、百年大旱、全球供應鏈重組，俄烏戰爭、全國通膨等，大家都很努力，蘇揆擔任最高行政首長，各項指數都不錯，也才會有盈餘國人共享。

王定宇表示，討論內閣改組是大家的權利，但不要污辱人，等總預算審完，內閣改組也會比較明朗，現在評論對做事的人不公道，被點名的人也會覺得莫名其妙。

關於內閣改組問題，蘇巧慧表示，她被問過很多次，對於院長是不是有要休息等等，自己也回答過，院長感謝國家、總統、人民給機會做事，他喜歡做事、會做事，不管在什麼位置，能為台灣做事，一直都是他最高興的事情。

蘇巧慧表示，她們家的風格就是家人間做的決定都互相支持，自己是立委，內閣改組是總統職權，是不是改組還沒決定，程序上也要一定時間，這都等院長跟總統一起討論後再跟大家報告。

民進黨正國會立委林岱樺則表示，對於內閣任命、蘇揆去留，都尊重蔡英文總統職權，正國會對於重要閣員換血的意見一致，一定要符合「年輕化、多元化、民主化」條件，盼未來新內閣、院長所領導的行政團隊，一定要符合這個條件。

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