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2023兔年新生兒取名禁忌曝！命理師推「這些字」：不愁吃穿

今年是兔年，兔為月，日月正沖，所以最好不要給小孩取名部首有日的字。（圖／iStock）

▲今年是兔年，兔為月，日月正沖，所以最好不要給小孩取名部首有日的字。（圖／iStock）

圖文／CTWANT

相信有不少準媽媽、準爸爸對該如何幫小孩取名傷透腦筋，買了幾本姓名學的書來看，又無奈閱讀起來有如天書！台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，古人言：「賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子佳名。」名字對一個人終身有重大之影響，而隨著每年生肖不同，取名字的喜忌就不同，例如今年是兔年，兔為月，日月正沖，所以最好不要給小孩取名部首有日的字。

楊登嵙指出，隨著每年生肖不同，取名字喜忌就不同，名字要用一輩子，不可隨意改來改去，更不可便宜行事！古人言：「賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子佳名。」名字代表一個人，對終身有重大之影響，因此取個好名字，更能逢凶化吉，吉上加吉。

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楊登嵙特別為讀者整理了今年（2023年）取名字的喜忌重點給大家參考：

2023年適合取名字的字

● 羊：與兔三合，部首有羊、未、八，例如：善義群祥茉。

● 豬：與兔三合，部首有亥、豕，例如：核家豪緣象。

● 虎：與兔三會，部首有虎、寅、爭，例如：彪、盧、演、靜、淨、箏。

● 寶蓋：如同房子住，代表安定、保護，部首有宀、冖、門、入、夂，例如：宣富家宜安閎合逢。

● 洞穴：有洞穴可鑽，如同房子住，代表安定、保護，部首有口、囗，例如：怡和合蓉官。

● 柵欄：得地有地方住，部首有曲、冊，例如：姍典侖倫。

● 得食：代表有得吃，部首有米、豆、禾、艸，例如：益登秀豐和蓁。

● 彩衣：好運健康，部首有彡、爫、巾、糹，例如：彩帆紳彬。

● 冠冕：頭角崢嶸，與彩衣同，例如：尚、業、癸、常、緣、慈。

2023年不適合取名字的字

● 雞正沖，部首有酉、鳥、羽、西、奚、十、非，例如：醇鳳鴻栩茜溪博翡。

● 龍相剋，部首有辰、雲、言、五，例如：晨宸雲五詠。

● 人：遇人有危險，部首有人、亻、彳，例如：仁佳信偉依傑。

● 日：兔為月，日月正沖，部首有日，例如：昇昌昱明照。

● 不得食：代表看得到，吃不到，部首有心、肉、月、忄，例如：芯、惠、朋、怡。

● 刀：是武器，代表有危險，容易受傷，部首有刀、刂、匕、戈、斤、爿、矛，例如：利楷柔新欣麗。

● 蛇：有危險，受到傷害，部首有之、弓、廴，例如：逢進達遠邁強。

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