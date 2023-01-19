藍色小朋友比磚厚！他過年發紅包「慘噴1輛特斯拉」...網搶認乾爹

▲人父包出去的紅包，5年加起來可以買一輛特斯拉。（圖／翻攝自爆怨2公社）

圖文／CTWANT

農曆春節即將到來，民眾都相當期待，但不少人因為要包紅包而哀號。一名人父就分享，5年來包的紅包金額，多到可以買一輛價值百萬的特斯拉，引來網友暴動搶認乾爹。

這名人父在《爆怨2公社》吐苦水，看到其他人都是開心過年，他卻恰恰相反，畫面中放了一大疊紅包袋和千元鈔票，粗估至少100張，一年一年包出去，5年下來已經可以買一輛TeslaModel 3。因此他奉勸多生幾個小孩、低調生活，甚至可以狠一點，乾脆出國過年。

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他想到自己從小到大領到的紅包，金額加起來可能都不到1萬，結果自己包出去的，多到他要吐到膽汁都出來還不夠，也對過年送紅包這個習俗的人感到不滿。

其他網友看到照片後，紛紛羨慕留言「請問還缺兒子嗎？」「這一定是老闆級的」、「這是炫富無誤」、「話說…可以帶小孩去跟你拜年嗎？才4寶而已」、「你還缺親戚嗎？我家有4個孩子，一個才出生7天而已」、「感覺你賺很多～有能力包這麼多很可以啊」。

▲包紅包是過年習俗。（示意圖／翻攝自photoAC）

另外，還有網友在臉書《匿名2公社》指出，小時候最期待過年，因為可以領紅包，但長大了要發一堆紅包，反而有點恐懼。不過，他認同發紅包這個傳統習俗，讓長輩和小孩討個吉利，但也好奇給晚輩的年齡界限到哪，還因此和親友產生意見分歧。

對他而言，晚輩若是學生或未成年，他會包紅包，但如果是「單身滿18且已就業」、「已婚且就業」、「已婚生子又就業」，這3種情況讓他猶豫：「還要給紅包嗎？」此文一出，大家一面倒表示：「我認為以上3個選項都不用給晚輩紅包了」、「一就業就沒有紅包」、「沒有開始賺錢都是…晚輩」、「結婚就沒有紅包了」。

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