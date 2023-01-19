發現女友做援交！他痛苦求助...網超正向「這樣回應」

▲男網友發現女友在從事援助交易，讓他相當難過。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名男網友有天看女友手機，發現女友竟然在做援交買賣自己身體，讓他直接和女友攤牌，女友竟然回理直氣壯回答他，「這樣賺錢比較快」，讓他當場傻眼，並發文求助網友，詢問會原諒對方還是乾脆分手？網友也紛紛給出回應，當中還包含超正向的答案。

原PO在「DCARD」發文，表示自己看到了女友的手機，並發現女友竟然在做援交的生意，當下女友跟他表示「這樣賺錢比較快」，也承諾以後不會再做了，但男網友每每想起依舊覺得相當不舒服，覺得相當痛苦也難過。

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因此詢問網友，若另一半發現這樣的狀況，應該要選擇相信對方，還是就此分手？而網友也紛紛給出回應，「可能你也沒有要娶她，她也沒有想結婚，那她有自己的取財之道，我們就別擋人財路了」、「價值觀已習慣賺得輕鬆的錢」、「如果你無法接受就只能選擇分手了」。

也有網友「正面思考」安慰表示，「如果她在外面一次是八千，那你每次和她發生關係一次就是賺八千，假設你一次是半小時，那等於你時薪一萬六，比醫生還高。有沒有豁然開朗？」

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