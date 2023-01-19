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12生肖大掃除關鍵位置曝　命理師：這地方沒掃乾淨「衰一整年」

過年到了，家家戶戶都要大掃除。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲專家提醒12生肖家中哪些地方必須打掃乾淨。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

明（20）天即將迎接一年一度的農曆新年假期，許多人已經提早休假返鄉，幫家裡好好大掃除、貼春聯，再祭祀祖先迎接兔年到來。在送舊迎新之際，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，12生肖靠打掃開運的「重點眉角」，其中屬兔的人，最好要把家中桌角下，衣櫥裡，抽屜等邊邊角角打理乾淨；屬豬的人則要好好把家裡的冰箱，爐灶，米甕，碗槽整理清潔乾淨，才能迎接好運，不讓自己衰一整年。

1、 屬鼠的人：老鼠生性喜歡躲管道與地洞，因此家中水管，水槽，水溝一定要保持暢通。

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2、 屬牛的人：牛腳踏實地，因此家中地板，腳踏墊大門口一定要打掃乾淨。

3、屬虎的人：老虎喜歡戶外，因此家中陽台與花園露台一定要打掃乾淨。

4、屬兔的人：兔子愛地堀，因此家中桌角下，衣櫥裡，抽屜都是要特別清理的。

5、屬龍的人：龍在天，因此家中天花板與燈具、冷氣，是屬龍的朋友一定要打掃乾淨的地方。

6、屬蛇的人：蛇屬陰愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要清乾淨，如：廁所，洗手台，除濕機。

7、屬馬的人：馬奔馳萬里，因此需要好的眼力與腳力，因此屬馬的人過年要把家中窗戶，鏡子窗台還有鞋子，鞋櫃打掃乾淨。

8、屬羊的人：羊有角，潔白有卷毛，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃有毛髮都要清理好，白色物品器皿要清理整潔。

9、屬猴的人：猴子攀爬樹木，因此屬猴的人要特別將家中櫃子，與牆壁脫落處再粉刷。

10、屬雞的人：雞較矮，能低飛，披彩衣。因此家中電風扇，暖氣，矮櫃，衣服都要處理乾淨。

11、屬狗的人：狗會吠，因此家中電視，喇叭音響，電話，手機能發出聲音的家電都要保持整潔。

12、屬豬的人：豬愛吃食物，因此屬豬的人過年一定要將家中的冰箱，爐灶，米甕，碗槽整理清潔乾淨。

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