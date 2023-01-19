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烏克蘭內政部長墜機身亡　第一夫人出席論壇籲止戰

▲▼ 烏克蘭基輔地區18日發生直升機墜毀意外。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔地區18日發生直升機墜毀意外。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭內政部長搭乘的直升機18日墜毀，導致他在內共18人死亡。烏克蘭第一夫人17日在世界經濟論壇（WEF）表示將向中國代表團遞信，傳達澤倫斯基對結束俄羅斯侵略烏國的主張。

●烏克蘭直升機墜毀釀18死
一架直升機18日上午在烏克蘭首都基輔市郊一家托兒所附近墜毀，造成18人死亡，含機上的烏克蘭內政部長等數名高官和托兒所3名孩童。事故另造成29人受傷，含15名孩童。

直升機上的內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）、內政部國務秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovych）都不幸身亡。

42歲律師莫納斯提爾斯基自2021年7月起擔任烏克蘭內政部長。他是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所屬政黨的重要成員，已婚育有兩名子女。

澤倫斯基形容這是一場「可怕的悲劇」。

他在社群媒體發布聲明表示：「今天在基輔地區的布洛瓦利市（Brovary）發生了一場可怕悲劇。一架國家緊急救難服務（SES）直升機墜毀，當場起火。我的哀痛難以言喻」。

▲▼烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）出席世界經濟論壇（WEF）。（圖／路透）

▲烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）出席世界經濟論壇（WEF）。（圖／路透）

●歐倫娜現身達沃斯論壇籲止戰
烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）17日在世界經濟論壇（WEF）中表示，她將向中國代表團遞交一封信，內容闡述烏克蘭總統澤倫斯基對結束俄羅斯侵略烏國的主張。

與俄羅斯同為聯合國安理會（UN Security Council）常任理事國的中國是莫斯科的重要夥伴，一直拒絕譴責俄侵烏戰爭。

歐倫娜‧澤倫斯基在演說中，敦促世界經濟論壇代表團為協助終結戰爭付出更多努力。她說她將把這封和平計畫信交給中國副總理劉鶴，請他轉交給中國國家主席習近平。劉鶴排在歐倫娜之後發言。

她表示，她也將致函歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）。

●烏克蘭總司令首會美最高將領
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）17日在波蘭與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）首度面對面會談，扎盧茲尼表示，他向密利概述烏克蘭武裝部隊的「緊急需求」。

烏克蘭正努力從西方國家取得大批現代主力戰車，希望藉此逐退去年2月入侵、掠奪烏南和烏東大片土地的俄羅斯部隊。

扎盧茲尼在通訊軟體Telegram發表的聲明中說：「我概述烏克蘭武裝部隊的緊急需求，滿足這些需求將可加速我們取得勝利。」

扎盧茲尼去年12月接受經濟學人（The Economist）訪問時表示，烏克蘭需要300輛坦克、600至700輛步兵戰車和500門榴彈砲（howitzer），以逐退入侵部隊。

▲▼ 英國「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車。（圖／翻攝自臉書／HM Armed Forces）

▲ 英國「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車。（圖／翻攝自臉書／HM Armed Forces）

●英國允軍援烏克蘭挑戰者2型戰車
英國承諾提供烏克蘭14輛挑戰者2型戰車，成為第1個將提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）17日表示，做出這個重大決定，是出於「道義責任」。

柯維立在訪問華盛頓時表示，英國成為第一個同意提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家，是在向俄羅斯總統蒲亭發出訊號。

他在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）說：「蒲亭應該明白，我們有戰略上的耐力和他們周旋到底，直到任務完成。為了保護他自己軍隊的生命，他能做的，就是了解我們將堅持與烏克蘭人一起，直到他們取得勝利。」

他說：「有屍袋從俄羅斯前線送回來，烏克蘭人也有，所以這個決定是基於道義責任。」

●荷蘭總理承諾提供烏克蘭愛國者飛彈
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）17日造訪美國白宮時，向美國總統拜登表示荷蘭將加入美、德行列，提供愛國者（Patriot）飛彈給烏克蘭。

呂特在白宮告訴拜登說：「我認為荷蘭的加入很重要，我今天早上也與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）討論此事。」

拜登則是感謝呂特「非常、非常堅定地」支持烏克蘭。

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