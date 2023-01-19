借10萬每月利息1萬「害葡萄農跑路」　惡男只穿內褲狼狽落網

記者鄧木卿／台中報導

2名在苗栗卓蘭種植葡萄、柑橘的果農因為收成不佳，向謝姓男子借錢，年利率120%，借10萬，月息1萬，葡萄農還了1年還還不完，乾脆落跑，目前人還失聯；而柑橘農還了25萬後，謝嫌認為還有25萬元利息未還，憤而將對方囚禁毆打一整天，被害人以籌錢為由逃出向台中警方報案，警方上門逮人，謝嫌僅穿著一條褲子乖乖就範，與凌虐時兇狠樣判若2人，謝嫌等5人全被聲押獲准。

▲▼台中警方破獲暴力討債集團，年利率高達120%，一旦被害人還不出錢，就加以囚禁毆打。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵一隊獲報後，經數月跟監蒐證、分析金流及生活作息，1月9日前往卓蘭逮捕謝嫌（54歲）及4名共犯張男（41歲）、葉男（43歲）、吳男（48歲）、詹男（43歲）等5人，警方荷槍實彈破門攻堅時，謝嫌僅穿著一條褲子，光著上半身，還搞不清楚狀況，即被員警壓制在地，狼狽遭逮，並乖乖表示願意配合，與凌虐毆打被害人兇狠樣判若2人。

現場查扣改造90手槍1把（含彈匣1個）、子彈2顆、空氣槍1把（含彈匣、氣瓶各1個）、瓦斯鋼瓶10瓶、鋼珠1包、吸食器3組、海洛因4包（毛重3.91公克）、海洛因菸草1包（毛重0.43公克）、安非他命5包（毛重5.56公克）、借貸本票4張、空白本票1本、手機2支、現金5600元及自小客車2輛等。

謝嫌平日擁槍自重，並以經營地下錢莊、從事暴力討債為業，被害人借10萬元，實拿9萬元，每月利息1萬元，年利率高達120%，一旦還不出錢，就強押被害人，以束帶反綁，黃色膠帶封住眼、口，載到鐵皮屋毆打、囚禁，並恫嚇要埋掉，囂張行徑令人髮指。

警方訊問後，將謝嫌等5人依槍砲、恐嚇取財、妨害自由及重利等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並經聲押獲准。