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北海岸「釣魚咖啡館」開幕　侯友宜邀過年走春聽海之音

▲北海岸「釣魚咖啡館」開幕 侯友宜邀過年走春聽海之音。（圖／新北市農業局提供）

▲北海岸「釣魚咖啡館」開幕。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於北海岸新北市石門區的草里漁港素有釣魚天堂之稱，為服務近年持續增加的遊客及釣客，金山區漁會在漁港內打造全新的釣魚咖啡館「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術。市長侯友宜今（18日）出席「金點草里驛棧」開幕，邀請民眾過年走春親近海洋，透過海之音裝置藝術聆聽海中的聲音、體驗釣魚、品嘗在地美味及觀賞漁港第一排海浪拍打的壯闊美景。

新北市漁業處推動「嗨漁港」計畫，與朱銘美術館合作辦理「瘋草里大咬運動會」，將草里漁港打造為釣魚天堂，廣受民眾喜愛，今年進一步將草里漁港老舊的油庫及水塔拆除，與金山區漁會合作推出釣魚咖啡館「金點草里驛棧」，並與藝術家蔡坤霖合作，將驛棧建築融合「海之音」裝置藝術。此外，港區內亦有藝術家王俊豪「大咬貓」、羅景中「山」裝置藝術及林廉恩「草里ㄟ家」堤上塗鴉藝術。

▲北海岸「釣魚咖啡館」開幕 侯友宜邀過年走春聽海之音。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜試聽海之音裝置藝術。

驛棧提供租借釣竿、水桶、椅子及救生衣服務，使漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所，並販售石門鐵觀音茶飲，及坪林特產的蜜香紅茶及包種茶，餐點部分也推出採用北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉。驛棧過年期間（初一至初八）僅初六休息一天，並與朱銘美術館一起推出過年優惠活動，持美術館入場發票或票根至驛棧消費可享9折優惠；憑草里驛棧發票至朱銘美術館大人享4張優待票（320元）、學生憑學生證及發票可免費入場。

侯友宜表示，為了活絡農漁產經濟，透過農業創生、農村再生及青農力計畫打造農漁產業鏈，也與朱銘美術館攜手合作用藝術力將草里漁港變得很文青，將漁港引入「青農力」及「藝術力」；18日啟用的「金點草里驛棧」不僅創造讓民眾流連漁港體驗在地風情的理由，也結合農漁會販售在地特色餐點及農漁產品，未來預計在夏季將邀請在地青年漁民簡士凱來到草里漁港展演世界唯一蹦火漁業。

▲北海岸「釣魚咖啡館」開幕 侯友宜邀過年走春聽海之音。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜試飲石門鐵觀音奶茶、茶米酥餅及坪林茶糖。

▲北海岸「釣魚咖啡館」開幕 侯友宜邀過年走春聽海之音。（圖／新北市農業局提供）

▲朱銘美術館長贈送藝術作品予侯市長。

▲北海岸「釣魚咖啡館」開幕 侯友宜邀過年走春聽海之音。（圖／新北市農業局提供）

▲在地釣魚志工教練解說驛站釣具租借服務。

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