新北100kg警「臀壓」逆向男：別斷氣就好　最新判決出爐

▲潘姓員警將曹男上銬後，用臀部壓制其頸部在地。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市警板橋分局一名體重近百公斤的潘姓員警攔查逆向的曹姓騎士，因聽到對方嗆「你們這些廢物」而將其逮捕。過程中，潘員以大腿、臀部壓在曹男的頭、頸部約8分鐘說「慢慢玩，你不要斷氣就好」等，被曹提告。案經上訴，高等法院依傷害罪改判潘姓員警4月徒刑，可易科罰金。

潘姓員警2019年3月26日晚間7時許，在板橋區南雅西路2段175巷發現曹男逆向騎機車，立刻上前攔查並進行酒測，發現曹男酒測值0.17，要求曹進行平衡測試，讓曹男不滿辱罵員警「你們這些廢物」。

潘員聽到後，立刻將曹男雙手反銬壓制在地，抓住曹男拖行到路邊，再用臀、腿壓曹男的頭部、頸肩後搖晃說，「不要動，乖乖的，不痛不痛喔」，還跟同事說「可以跟他慢慢玩」等。

曹男被壓制後大喊「要吐了，會嗆到脖子」。潘則說，「吐沒關係，幫你叫救護車就好」、「你不要斷氣就好」，事後曹男因右臉、左膝、雙手及頸部挫傷而提告。

潘員辯稱，曹男酒醉無法溝通，雖然有上銬但仍可自由活動，為了避免對方攻擊員警或跑到馬路上發生危險，因此不得不壓制，搖晃身體是為了調整好角度，不能證明曹男的傷勢是他造成。一審依傷害罪判潘員6月徒刑，可易科罰金。對此，潘不滿上訴。

高院二審認為，潘受到辱罵才行使公權力，但騎士當時已處於無以強制力壓制必要的情形，但傷勢的確為潘員所致，因此犯行明確。然而，法官認為一審判決過重，該判4月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。