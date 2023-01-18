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寒冬送暖！　桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢

▲桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢

▲桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新科議員張碩芳關懷弱勢，號召善心人士發揮愛心作公益，舉辦寒冬送暖活動，獲雲萃茶作、東洋連鎖檳榔、聖元明道熱烈響應，捐贈愛心白米等物資，18日在桃園區保定三街中興里活動中心舉辦捐贈儀式，將轉發桃園區中原等13個里中低收入戶期過好年。

▲桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢

捐贈儀式，由桃園市議員張碩芳、前市議員劉茂群共同主持，還有熱心公益響應號召、慷慨捐出白米的雲萃茶作有限公司李密、東洋連鎖檳榔、張澤東、聖元明道院等單位，張碩芳服務團隊成員也出席作見證。

▲桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢

張碩芳表示，年關將近，大家準備過春節，但是她發現桃園區仍然有很多中低收入戶，因為經濟或是其他問題，家庭陷於困境，無法安心過年，她決定發起愛心公益活動，獲得社會企業及寺院的熱心響應，積極響應伸出援手，總共募集到寒冬送暖350份白米，約合1750斤白米，充分發揮人飢己飢、人溺己溺精神。

▲桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢

市議員張碩芳服務處執行長劉茂群，感謝所有捐贈單位的善行義舉，照顧中低收入戶，令她相當感佩。這批350份白米愛心公益物資，將分別轉送至桃園區中原、中山、中路、中德、泰山、玉山、西湖、永興、文昌、長美、大豐、中興同安等13個里的中低收入戶，希望他們能過一個溫馨的春節。

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