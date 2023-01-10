▲桃園市福德正神行善團，捐贈3,000台斤白米關懷弱勢。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市福德正神行善團10日捐贈白米3,000台斤，送交大溪區公所轉交給大溪區弱勢家戶，區長陳聖義代表接受並致贈感謝狀，感謝桃園市福德正神行善團樂善好施，將善心化作實際行動，於歲末寒冬之際，帶給弱勢家戶滿滿的溫暖。

大溪區長陳聖義表示，桃園市福德正神行善團成立10多年，長期投入公益活動，捐贈物資、白米回饋社會。公所於今日收到捐贈白米，將儘速轉交本區弱勢家戶，讓他們可以溫馨過好年，也希望藉著桃園市福德正神行善團的仁風義舉達到拋磚引玉之效，讓更多的社福、宗教團體、善心人士加入，提供弱勢家戶更完善的照顧，政府也致力改善弱勢家戶的生活，推動兒少發展帳戶，鼓勵自立脫貧，避免陷入貧窮的惡性循環。

陳聖義說，公所配合政府防疫政策發送弱勢家庭每人5劑快篩試劑，保障其健康，並於1月4日至1月7日發送寒冬送暖關懷禮券，讓低收入戶自行採買年節所需物品。也感謝大溪區迎富送窮廟、百吉聚賢慈惠堂、月眉山觀音寺以及中華蓋天淨光禪修協會、財團法人慶福社會福利慈善基金會等，經常捐贈豐富物資給予弱勢家庭及獨居老人。

另外在此歲末年終之際也有許多愛心人士、宮廟團體自行辦理冬令救濟活動，發放各項民生必需品等物資，嘉惠需要幫助的人，政府的力量有限、民間的資源無窮，感謝各界持續不斷地發揮愛心，發揚人飢己飢、人溺己溺的精神，讓社會處處充滿著溫情。